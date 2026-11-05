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'Quem Ama Cuida': Adriana desiste de vingança após pedido de Mau Mau

Protagonista descobre que empresário usou a conta de Felipe para desviar dinheiro da joalheria, mas teme prejudicar o jovem com uma investigação

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 5 de novembro de 2026 às 23:46

Adriana muda de decisão e deixa de denunciar Ulisses após pedido de Mau Mau em Quem Ama Cuida Crédito: Reprodução

Adriana (Letícia Colin) terá que escolher entre buscar justiça e proteger pessoas próximas em Quem Ama Cuida. Nos próximos capítulos da novela das nove da Globo, a protagonista decidirá não denunciar Ulisses (Alexandre Borges) à polícia depois de um apelo de Mau Mau (João Victor Gonçalves), seu irmão.

A decisão acontece após Adriana descobrir que Ulisses desviou dinheiro da joalheria e utilizou uma conta bancária em nome de Felipe (Pietro Antonelli) para movimentar os valores. Com a descoberta, ela passa a ter elementos para levar o caso às autoridades.

Felipe e Mau

Felipe e Mau Mau prometem movimentar ‘Quem Ama Cuida’ por Reprodução
Felipe e Mau Mau prometem movimentar ‘Quem Ama Cuida’ por Reprodução
Felipe e Mau Mau prometem movimentar ‘Quem Ama Cuida’ por Reprodução
Felipe e Mau Mau prometem movimentar ‘Quem Ama Cuida’ por Reprodução
Felipe e Mau Mau prometem movimentar ‘Quem Ama Cuida’ por Reprodução
Felipe e Mau Mau prometem movimentar ‘Quem Ama Cuida’ por Reprodução
Felipe e Mau Mau prometem movimentar ‘Quem Ama Cuida’ por Reprodução
Felipe e Mau Mau prometem movimentar ‘Quem Ama Cuida’ por Reprodução
Felipe e Mau Mau prometem movimentar ‘Quem Ama Cuida’ por Reprodução
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Felipe e Mau Mau prometem movimentar ‘Quem Ama Cuida’ por Reprodução

O problema é que Felipe pode acabar envolvido na investigação, mesmo sem saber das irregularidades. Ulisses tentará usar justamente esse argumento para convencer Adriana a não fazer a denúncia.

A situação também preocupa Mau Mau, que vive um relacionamento com Felipe. Temendo que o rapaz seja prejudicado, ele procura a irmã e pede que ela não siga adiante com a queixa.

Dividida entre o desejo de responsabilizar Ulisses pelo desvio e o receio de atingir Felipe, Adriana acaba cedendo à insistência do irmão. Com isso, decide não procurar a polícia naquele momento.

A escolha dá a Ulisses um alívio temporário, mas não apaga a descoberta das irregularidades. A sequência está prevista para ir ao ar nesta terça-feira (10), na novela Quem Ama Cuida.

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