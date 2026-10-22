'Quem Ama Cuida': Adriana é absolvida após decisão unânime dos desembargadores nesta quinta (22)

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Heider Sacramento
Publicado em 22 de outubro de 2026 às 06:00
Adriana consegue provar sua inocência e tem uma reviravolta decisiva em Quem Ama Cuida, novela das nove da TV Globo. Nesta quinta-feira (22), Pedro conquista o apoio unânime dos desembargadores para a revisão criminal, e a personagem é absolvida.
Enquanto Adriana recupera a liberdade, outros conflitos movimentam a trama. Ulisses confessa a Lyris que foi o responsável pelo desvio de dinheiro da joalheria e anuncia a Fábia que entrará com um pedido de divórcio litigioso. Ademir também revela a Fábia que já sabia do relacionamento dela com Arthur.
Pedro e Adriana em Quem Ama Cuida
A investigação sobre a morte do pai de Heitor ganha novos contornos quando Pilar insinua que o próprio sobrinho pode estar envolvido no crime. Rafael e Ingrid, por sua vez, temem perder tudo o que possuem, enquanto Heitor afirma que quer descobrir quem desviou dinheiro da joalheria.
Em outra frente, Mau Mau avisa Adriana que ela precisará contar a Felipe que os dois são irmãos. Rosa pede a Joel uma cópia do caderno de receitas de Francesca, e Brigitte estranha ao encontrar Iuri e Lyris juntos. Mais tarde, Nicolau revela a Brigitte que Iuri é seu primo.