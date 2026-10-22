Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

'Quem Ama Cuida': Adriana é absolvida após decisão unânime dos desembargadores nesta quinta (22)

Adriana é absolvida após decisão unânime dos desembargadores em Quem Ama Cuida. Veja o resumo do capítulo desta quinta-feira (22)

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 22 de outubro de 2026 às 06:00

Adriana assume novo posto em ‘Quem Ama Cuida
Adriana em ‘Quem Ama Cuida Crédito: Reprodução/TV Globo

Adriana consegue provar sua inocência e tem uma reviravolta decisiva em Quem Ama Cuida, novela das nove da TV Globo. Nesta quinta-feira (22), Pedro conquista o apoio unânime dos desembargadores para a revisão criminal, e a personagem é absolvida.

Enquanto Adriana recupera a liberdade, outros conflitos movimentam a trama. Ulisses confessa a Lyris que foi o responsável pelo desvio de dinheiro da joalheria e anuncia a Fábia que entrará com um pedido de divórcio litigioso. Ademir também revela a Fábia que já sabia do relacionamento dela com Arthur.

Pedro e Adriana em Quem Ama Cuida

Pedro (Chay Suede) e Adriana (Leticia Colin) formam o casal central de Quem Ama Cuida e tentam reconstruir o romance após anos separados por uma injustiça por Reprodução/TV Globo
Pedro (Chay Suede) e Adriana (Leticia Colin) formam o casal central de Quem Ama Cuida e tentam reconstruir o romance após anos separados por uma injustiça por Reprodução/TV Globo
Pedro (Chay Suede) e Adriana (Leticia Colin) formam o casal central de Quem Ama Cuida e tentam reconstruir o romance após anos separados por uma injustiça por Reprodução/TV Globo
Pedro (Chay Suede) e Adriana (Leticia Colin) formam o casal central de Quem Ama Cuida e tentam reconstruir o romance após anos separados por uma injustiça por Reprodução/TV Globo
Pedro (Chay Suede) e Adriana (Leticia Colin) formam o casal central de Quem Ama Cuida e tentam reconstruir o romance após anos separados por uma injustiça por Reprodução/TV Globo
Pedro (Chay Suede) e Adriana (Leticia Colin) formam o casal central de Quem Ama Cuida e tentam reconstruir o romance após anos separados por uma injustiça por Reprodução/TV Globo
1 de 6
Pedro (Chay Suede) e Adriana (Leticia Colin) formam o casal central de Quem Ama Cuida e tentam reconstruir o romance após anos separados por uma injustiça por Reprodução/TV Globo

A investigação sobre a morte do pai de Heitor ganha novos contornos quando Pilar insinua que o próprio sobrinho pode estar envolvido no crime. Rafael e Ingrid, por sua vez, temem perder tudo o que possuem, enquanto Heitor afirma que quer descobrir quem desviou dinheiro da joalheria.

Em outra frente, Mau Mau avisa Adriana que ela precisará contar a Felipe que os dois são irmãos. Rosa pede a Joel uma cópia do caderno de receitas de Francesca, e Brigitte estranha ao encontrar Iuri e Lyris juntos. Mais tarde, Nicolau revela a Brigitte que Iuri é seu primo.

Mais recentes

Imagem - Universo dá sinal de esperança para 3 signos hoje (22 de outubro) e mostra que nem tudo está perdido

Universo dá sinal de esperança para 3 signos hoje (22 de outubro) e mostra que nem tudo está perdido
Imagem - Aprenda a fazer patê de atum cremoso para servir com sanduíches e torradas

Aprenda a fazer patê de atum cremoso para servir com sanduíches e torradas
Imagem - Onda de prosperidade: 3 signos podem avançar nos planos e encontrar novas oportunidades

Onda de prosperidade: 3 signos podem avançar nos planos e encontrar novas oportunidades