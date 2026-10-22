NOVELA DAS 9

'Quem Ama Cuida': Adriana é absolvida após decisão unânime dos desembargadores nesta quinta (22)

Adriana é absolvida após decisão unânime dos desembargadores em Quem Ama Cuida. Veja o resumo do capítulo desta quinta-feira (22)

Heider Sacramento

Publicado em 22 de outubro de 2026 às 06:00

Adriana em ‘Quem Ama Cuida Crédito: Reprodução/TV Globo

Adriana consegue provar sua inocência e tem uma reviravolta decisiva em Quem Ama Cuida, novela das nove da TV Globo. Nesta quinta-feira (22), Pedro conquista o apoio unânime dos desembargadores para a revisão criminal, e a personagem é absolvida.

Enquanto Adriana recupera a liberdade, outros conflitos movimentam a trama. Ulisses confessa a Lyris que foi o responsável pelo desvio de dinheiro da joalheria e anuncia a Fábia que entrará com um pedido de divórcio litigioso. Ademir também revela a Fábia que já sabia do relacionamento dela com Arthur.

Pedro e Adriana em Quem Ama Cuida 1 de 6

A investigação sobre a morte do pai de Heitor ganha novos contornos quando Pilar insinua que o próprio sobrinho pode estar envolvido no crime. Rafael e Ingrid, por sua vez, temem perder tudo o que possuem, enquanto Heitor afirma que quer descobrir quem desviou dinheiro da joalheria.