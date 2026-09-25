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‘Quem Ama Cuida’: Adriana é acusada de assassinato e enfrenta Pilar em novo embate nesta sexta (25)

Enquanto Pilar teme perder a herança, Rafael pede Andréa em casamento e novo visual de Adriana chama a atenção de Pedro

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 25 de setembro de 2026 às 06:51

Adriana enfrenta Pilar após ser acusada de assassinato em “Quem Ama Cuida”
Adriana enfrenta Pilar após ser acusada de assassinato em “Quem Ama Cuida” Crédito: Reprodução/TV Globo

A disputa entre Adriana e Pilar ganha mais um capítulo de tensão em “Quem Ama Cuida” nesta sexta-feira (25). No capítulo 112, Adriana precisará se defender depois de ser acusada de assassinato, enquanto Pilar revela a Ingrid que está preocupada com a possibilidade de perder a herança.

O confronto entre as duas promete movimentar a trama. Ao ser apontada como assassina, Adriana enfrenta Pilar e reage à acusação. Em meio à crise, Pedro aprova o novo visual da personagem, sinalizando uma nova fase para ela.

Pedro e Adriana em Quem Ama Cuida

Pedro (Chay Suede) e Adriana (Leticia Colin) formam o casal central de Quem Ama Cuida e tentam reconstruir o romance após anos separados por uma injustiça por Reprodução/TV Globo
Pedro (Chay Suede) e Adriana (Leticia Colin) formam o casal central de Quem Ama Cuida e tentam reconstruir o romance após anos separados por uma injustiça por Reprodução/TV Globo
Pedro (Chay Suede) e Adriana (Leticia Colin) formam o casal central de Quem Ama Cuida e tentam reconstruir o romance após anos separados por uma injustiça por Reprodução/TV Globo
Pedro (Chay Suede) e Adriana (Leticia Colin) formam o casal central de Quem Ama Cuida e tentam reconstruir o romance após anos separados por uma injustiça por Reprodução/TV Globo
Pedro (Chay Suede) e Adriana (Leticia Colin) formam o casal central de Quem Ama Cuida e tentam reconstruir o romance após anos separados por uma injustiça por Reprodução/TV Globo
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Pedro (Chay Suede) e Adriana (Leticia Colin) formam o casal central de Quem Ama Cuida e tentam reconstruir o romance após anos separados por uma injustiça por Reprodução/TV Globo

Enquanto isso, Rafael pede Andréa em casamento, mas a felicidade do casal encontra um obstáculo. Pilar ameaça Andréa, deixando a situação ainda mais delicada. Rosa se preocupa com a jovem e lamenta o momento vivido por ela.

César recebe lembrança do pai

Outro momento de emoção envolve César e Bia. Os dois ficam comovidos quando Otoniel pronuncia o nome pelo qual o pai do médico costumava chamá-lo.

No núcleo de Fábia, a personagem toma uma decisão importante sobre a vida pessoal: ela pede a Ademir que a represente como advogado no processo de divórcio.

Já Carolina começa a desconfiar de uma possível aproximação diferente entre Felipe e Mau Mau. A personagem passa a suspeitar que exista algum interesse de Felipe pelo amigo.

Pilar teme perder a herança

Além da acusação contra Adriana, Pilar confessa a Ingrid que está com medo de perder a herança. A preocupação aumenta a tensão dentro da família e pode influenciar os próximos movimentos da personagem.

Rosa também demonstra incômodo ao encontrar Tom na casa de Pilar. Paralelamente, Cléber tenta convencer Elenice a denunciar Tom, acrescentando mais um conflito à trama.

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