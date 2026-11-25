NOVELA DAS 9

'Quem Ama Cuida': Adriana é surpreendida por tiro nesta quarta-feira (25); veja resumo

Capítulo também terá novidade sobre o estado de saúde de Diná e desdobramentos do romance entre Mau Mau e Felipe

Heider Sacramento

Publicado em 25 de novembro de 2026 às 06:51

Adriana viverá momento de tensão no capítulo desta quarta-feira (25) de 'Quem Ama Cuida' Crédito: Reprodução

Um disparo de arma de fogo vai surpreender Adriana e Elenice no capítulo desta quarta-feira (25) de Quem Ama Cuida, novela das nove da Globo. As duas serão pegas de surpresa quando a janela da sala de Elenice for atingida por um tiro.

Além do momento de tensão, o folhetim terá uma novidade sobre o estado de saúde de Diná. O médico responsável pelo atendimento da personagem informará a Fernando que ela pode despertar do coma.

Pedro e Adriana em Quem Ama Cuida 1 de 6

Já o relacionamento entre Mau Mau e Felipe continuará provocando conflitos familiares. Adriana defenderá o irmão diante de Otoniel, enquanto Fábia pedirá que Ulisses converse com Felipe sobre o namoro.

Resumo de 'Quem Ama Cuida' desta quarta-feira (25/11)

Adriana defende Mau Mau diante de Otoniel. Mau Mau desabafa com Dafne. Susana aceita ajudar Dora procurando documentos no escritório de Ademir que possam incriminar André.

Ademir comenta com Luan que pensa em fechar o escritório. Fábia pede para Ulisses conversar com Felipe sobre o relacionamento do jovem com Mau Mau.

O médico informa a Fernando que Diná pode despertar do coma. Pedro diz a Ulisses que Brigitte não pode ser filha de Rodolfo. Dora visita Fábia.