NOVELA DAS 9

‘Quem Ama Cuida’: Adriana encurrala Bruna e quer saber se ela tentou matar Pedro nesta terça (1º)

Em meio à disputa pela joalheria, Adriana confronta a rival sobre ameaça feita enquanto estava presa

Heider Sacramento

Publicado em 1 de setembro de 2026 às 06:00

Adriana encurrala Bruna e questiona rival sobre ameaça de morte contra Pedro Crédito: Divulgação/TV Globo

A terça-feira (1º) será de tensão em Quem Ama Cuida. Adriana vai colocar Bruna contra a parede ao questioná-la sobre uma ameaça de morte feita contra Pedro durante o período em que ela estava presa. A pergunta pode trazer à tona um novo capítulo da disputa entre as duas e colocar Bruna em uma situação delicada.

Antes do confronto, Adriana, Pedro, Lyris e Nancy vão conversar sobre os próximos passos para comprar a parte de Ulisses na joalheria. Enquanto o plano avança, Rosa admite a Iuri que teme que tudo dê errado. O próprio Iuri também estará preocupado com o futuro e contará a Lyris que tem medo de perder o emprego.

Pedro e Adriana em Quem Ama Cuida 1 de 6

A situação de Elisa também ganhará espaço. Ela confessará a Mau Mau que não tem ido ao médico, enquanto Enéas descobrirá por Otoniel que a personagem sofre de fibromialgia. Já Pilar terá outro motivo para se irritar: ela flagrará Ingrid no quarto de Iuri e, furiosa, avisará que pretende demitir o funcionário.