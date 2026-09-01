Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

‘Quem Ama Cuida’: Adriana encurrala Bruna e quer saber se ela tentou matar Pedro nesta terça (1º)

Em meio à disputa pela joalheria, Adriana confronta a rival sobre ameaça feita enquanto estava presa

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 1 de setembro de 2026 às 06:00

Adriana encurrala Bruna e questiona rival sobre ameaça de morte contra Pedro
Adriana encurrala Bruna e questiona rival sobre ameaça de morte contra Pedro Crédito: Divulgação/TV Globo

A terça-feira (1º) será de tensão em Quem Ama Cuida. Adriana vai colocar Bruna contra a parede ao questioná-la sobre uma ameaça de morte feita contra Pedro durante o período em que ela estava presa. A pergunta pode trazer à tona um novo capítulo da disputa entre as duas e colocar Bruna em uma situação delicada.

Antes do confronto, Adriana, Pedro, Lyris e Nancy vão conversar sobre os próximos passos para comprar a parte de Ulisses na joalheria. Enquanto o plano avança, Rosa admite a Iuri que teme que tudo dê errado. O próprio Iuri também estará preocupado com o futuro e contará a Lyris que tem medo de perder o emprego.

Pedro e Adriana em Quem Ama Cuida

Pedro (Chay Suede) e Adriana (Leticia Colin) formam o casal central de Quem Ama Cuida e tentam reconstruir o romance após anos separados por uma injustiça por Reprodução/TV Globo
Pedro (Chay Suede) e Adriana (Leticia Colin) formam o casal central de Quem Ama Cuida e tentam reconstruir o romance após anos separados por uma injustiça por Reprodução/TV Globo
Pedro (Chay Suede) e Adriana (Leticia Colin) formam o casal central de Quem Ama Cuida e tentam reconstruir o romance após anos separados por uma injustiça por Reprodução/TV Globo
Pedro (Chay Suede) e Adriana (Leticia Colin) formam o casal central de Quem Ama Cuida e tentam reconstruir o romance após anos separados por uma injustiça por Reprodução/TV Globo
Pedro (Chay Suede) e Adriana (Leticia Colin) formam o casal central de Quem Ama Cuida e tentam reconstruir o romance após anos separados por uma injustiça por Reprodução/TV Globo
Pedro (Chay Suede) e Adriana (Leticia Colin) formam o casal central de Quem Ama Cuida e tentam reconstruir o romance após anos separados por uma injustiça por Reprodução/TV Globo
1 de 6
Pedro (Chay Suede) e Adriana (Leticia Colin) formam o casal central de Quem Ama Cuida e tentam reconstruir o romance após anos separados por uma injustiça por Reprodução/TV Globo

A situação de Elisa também ganhará espaço. Ela confessará a Mau Mau que não tem ido ao médico, enquanto Enéas descobrirá por Otoniel que a personagem sofre de fibromialgia. Já Pilar terá outro motivo para se irritar: ela flagrará Ingrid no quarto de Iuri e, furiosa, avisará que pretende demitir o funcionário.

Enquanto isso, Bruna enfrentará uma conversa difícil com Pedro. Ele dirá que não foi feliz ao lado dela, provocando uma reação da personagem. No entanto, o momento mais explosivo do capítulo ficará para o encontro entre Bruna e Adriana, que decidirá perguntar de uma vez por todas: foi ela quem ameaçou matar Pedro enquanto Adriana estava na cadeia?

Mais recentes

Imagem - Vencedor de Cannes, filme 'Fjord' ganha trailer e data de estreia no Brasil; veja sinopse e elenco

Vencedor de Cannes, filme 'Fjord' ganha trailer e data de estreia no Brasil; veja sinopse e elenco
Imagem - 3 signos começam setembro deixando uma fase difícil para trás e recuperando o controle da própria vida

3 signos começam setembro deixando uma fase difícil para trás e recuperando o controle da própria vida
Imagem - Bolo de milho com goiabada é receita fácil que fica fofinha e cheia de sabor

Bolo de milho com goiabada é receita fácil que fica fofinha e cheia de sabor