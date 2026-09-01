Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 1 de setembro de 2026 às 06:00
A terça-feira (1º) será de tensão em Quem Ama Cuida. Adriana vai colocar Bruna contra a parede ao questioná-la sobre uma ameaça de morte feita contra Pedro durante o período em que ela estava presa. A pergunta pode trazer à tona um novo capítulo da disputa entre as duas e colocar Bruna em uma situação delicada.
Antes do confronto, Adriana, Pedro, Lyris e Nancy vão conversar sobre os próximos passos para comprar a parte de Ulisses na joalheria. Enquanto o plano avança, Rosa admite a Iuri que teme que tudo dê errado. O próprio Iuri também estará preocupado com o futuro e contará a Lyris que tem medo de perder o emprego.
Pedro e Adriana em Quem Ama Cuida
A situação de Elisa também ganhará espaço. Ela confessará a Mau Mau que não tem ido ao médico, enquanto Enéas descobrirá por Otoniel que a personagem sofre de fibromialgia. Já Pilar terá outro motivo para se irritar: ela flagrará Ingrid no quarto de Iuri e, furiosa, avisará que pretende demitir o funcionário.
Enquanto isso, Bruna enfrentará uma conversa difícil com Pedro. Ele dirá que não foi feliz ao lado dela, provocando uma reação da personagem. No entanto, o momento mais explosivo do capítulo ficará para o encontro entre Bruna e Adriana, que decidirá perguntar de uma vez por todas: foi ela quem ameaçou matar Pedro enquanto Adriana estava na cadeia?