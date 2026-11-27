NOVELA DAS 9

'Quem Ama Cuida': Adriana expulsa Pilar de apartamento nesta sexta-feira (27); veja resumo

Capítulo também será marcado pelo término de Mau Mau e Felipe e por novos desdobramentos na investigação da morte de Arthur

Heider Sacramento

Publicado em 27 de novembro de 2026 às 07:51

Adriana entrega ordem de despejo a Pilar em 'Quem Ama Cuida' Crédito: Reprodução

Adriana dará mais um golpe em Pilar no capítulo de 'Quem Ama Cuida' desta sexta-feira (27). A protagonista expulsará a rival, Ingrid e Rafael do apartamento de Arthur. As duas ainda ficarão espantadas ao descobrir que Iuri foi infiltrado na residência a mando de Adriana.

Enquanto isso, o relacionamento de Mau Mau e Felipe chegará ao fim. Felipe afirmará que não consegue mais confiar no rapaz, que desabafará com Fernando sobre o término.

Pilar 1 de 7

A investigação da morte de Arthur também ganhará novos desdobramentos com a entrega de uma possível pista à polícia.

Confira o resumo de 'Quem Ama Cuida' desta sexta-feira (27)

Adriana expulsa Pilar, Ingrid e Rafael do apartamento de Arthur. Nancy diz a Tiago que Laurentino está ansioso para encontrar o filho. Silvana pede ajuda a Carmita e conta sobre a paternidade de Tiago.

Pilar e Ingrid descobrem que Iuri foi infiltrado na casa por Adriana. Heitor se recusa a doar parte de sua herança para Pilar. Felipe afirma que não consegue voltar a confiar em Mau Mau.

Pilar e Ingrid deixam o apartamento de Arthur. Ademir estranha ao flagrar Susana com a caixa de chaves do escritório. Mau Mau conta a Fernando sobre o término com Felipe.