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Heider Sacramento
Publicado em 27 de novembro de 2026 às 07:51
Adriana dará mais um golpe em Pilar no capítulo de 'Quem Ama Cuida' desta sexta-feira (27). A protagonista expulsará a rival, Ingrid e Rafael do apartamento de Arthur. As duas ainda ficarão espantadas ao descobrir que Iuri foi infiltrado na residência a mando de Adriana.
Enquanto isso, o relacionamento de Mau Mau e Felipe chegará ao fim. Felipe afirmará que não consegue mais confiar no rapaz, que desabafará com Fernando sobre o término.
Pilar
A investigação da morte de Arthur também ganhará novos desdobramentos com a entrega de uma possível pista à polícia.
Confira o resumo de 'Quem Ama Cuida' desta sexta-feira (27)
Adriana expulsa Pilar, Ingrid e Rafael do apartamento de Arthur. Nancy diz a Tiago que Laurentino está ansioso para encontrar o filho. Silvana pede ajuda a Carmita e conta sobre a paternidade de Tiago.
Pilar e Ingrid descobrem que Iuri foi infiltrado na casa por Adriana. Heitor se recusa a doar parte de sua herança para Pilar. Felipe afirma que não consegue voltar a confiar em Mau Mau.
Pilar e Ingrid deixam o apartamento de Arthur. Ademir estranha ao flagrar Susana com a caixa de chaves do escritório. Mau Mau conta a Fernando sobre o término com Felipe.
Tiago questiona Silvana por ter escondido a identidade de seu pai biológico. O delegado informa a Pedro e Adriana que a exumação do corpo confirmou o laudo oficial da morte de Arthur. Pedro entrega à polícia um castiçal que pode ser idêntico ao objeto utilizado no crime.