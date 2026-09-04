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'Quem Ama Cuida': Adriana pode surpreender e ser a grande vilã da trama

Comportamento da protagonista nos últimos capítulos levantou suspeitas sobre os rumos da personagem em Quem Ama Cuida

  • Foto do(a) author(a) MetrópoIes

  • MetrópoIes

Publicado em 4 de setembro de 2026 às 14:11

Adriana se desespera ao descobrir que os pertences de Dalto foram roubados
Adriana se desespera ao descobrir que os pertences de Dalto foram roubados Crédito: Reprodução/TV Globo

Adriana (Letícia Collin) despertou uma nova desconfiança entre os telespectadores de Quem Ama Cuida. Internautas levantaram a possibilidade de que a protagonista seja, na verdade, a grande vilã da novela.

Pedro e Adriana em Quem Ama Cuida

Pedro (Chay Suede) e Adriana (Leticia Colin) formam o casal central de Quem Ama Cuida e tentam reconstruir o romance após anos separados por uma injustiça por Reprodução/TV Globo
Pedro (Chay Suede) e Adriana (Leticia Colin) formam o casal central de Quem Ama Cuida e tentam reconstruir o romance após anos separados por uma injustiça por Reprodução/TV Globo
Pedro (Chay Suede) e Adriana (Leticia Colin) formam o casal central de Quem Ama Cuida e tentam reconstruir o romance após anos separados por uma injustiça por Reprodução/TV Globo
Pedro (Chay Suede) e Adriana (Leticia Colin) formam o casal central de Quem Ama Cuida e tentam reconstruir o romance após anos separados por uma injustiça por Reprodução/TV Globo
Pedro (Chay Suede) e Adriana (Leticia Colin) formam o casal central de Quem Ama Cuida e tentam reconstruir o romance após anos separados por uma injustiça por Reprodução/TV Globo
Pedro (Chay Suede) e Adriana (Leticia Colin) formam o casal central de Quem Ama Cuida e tentam reconstruir o romance após anos separados por uma injustiça por Reprodução/TV Globo
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Pedro (Chay Suede) e Adriana (Leticia Colin) formam o casal central de Quem Ama Cuida e tentam reconstruir o romance após anos separados por uma injustiça por Reprodução/TV Globo

A teoria ganhou força depois de mais um confronto entre Adriana e Bruna. Na cena, a protagonista questionou a filha de Carmita sobre a ameaça feita a Pedro durante o período em que ela esteve presa.

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Leia a reportagem completa no Metrópoles, parceiro do Correio24Horas.

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