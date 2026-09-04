NOVELA

'Quem Ama Cuida': Adriana pode surpreender e ser a grande vilã da trama

Comportamento da protagonista nos últimos capítulos levantou suspeitas sobre os rumos da personagem em Quem Ama Cuida

MetrópoIes

Publicado em 4 de setembro de 2026 às 14:11

Adriana se desespera ao descobrir que os pertences de Dalto foram roubados Crédito: Reprodução/TV Globo

Adriana (Letícia Collin) despertou uma nova desconfiança entre os telespectadores de Quem Ama Cuida. Internautas levantaram a possibilidade de que a protagonista seja, na verdade, a grande vilã da novela.

Pedro e Adriana em Quem Ama Cuida 1 de 6