'Quem Ama Cuida': Adriana pode surpreender e ser a grande vilã da trama

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MetrópoIes
Publicado em 4 de setembro de 2026 às 14:11
Adriana (Letícia Collin) despertou uma nova desconfiança entre os telespectadores de Quem Ama Cuida. Internautas levantaram a possibilidade de que a protagonista seja, na verdade, a grande vilã da novela.
Pedro e Adriana em Quem Ama Cuida
A teoria ganhou força depois de mais um confronto entre Adriana e Bruna. Na cena, a protagonista questionou a filha de Carmita sobre a ameaça feita a Pedro durante o período em que ela esteve presa.