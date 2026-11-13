NOVELA DAS 9

'Quem Ama Cuida': Adriana prepara exposição pública do passado criminoso de Diná após ataques homofóbicos

Protagonista reunirá antigas vítimas e testemunhas para desmascarar a governanta diante de uma plateia; confronto está previsto para o capítulo do dia 18

Heider Sacramento

Publicado em 13 de novembro de 2026 às 20:42

Em Quem Ama Cuida, Adriana prepara uma exposição pública dos segredos de Diná após a governanta atacar Mau Mau com falas homofóbicas Crédito: Reprodução

Adriana (Leticia Colin) vai transformar a vingança contra Diná (Rosi Campos) em um acerto de contas público em Quem Ama Cuida. Depois de descobrir detalhes comprometedores do passado da governanta, a protagonista prepara uma armadilha para expor os segredos da rival diante de testemunhas. A reviravolta está prevista para a próxima quarta-feira (18), na novela das nove da Globo.

A movimentação começa a ganhar força após Diná encontrar Elena (Monique Lafond), uma antiga conhecida que sabe sobre sua vida antes de trabalhar para o joalheiro Arthur (Antonio Fagundes). As duas dividiram o passado em um bordel no interior de São Paulo, período que a governanta tentou deixar para trás.

Felipe e Mau 1 de 9

As informações sobre essa fase foram reunidas por André (Henrique Barreira), a pedido de Pedro (Chay Suede). Na investigação, ele descobriu que Diná teria trabalhado como garota de programa e é apontada como responsável por dopar e roubar clientes, em golpes semelhantes ao conhecido como “boa noite, Cinderela”.

Ataques contra Mau Mau motivam vingança

Embora já soubesse dos segredos da rival, Adriana decide agir depois que Diná humilha Mau Mau (João Victor Gonçalves), seu irmão, com ataques homofóbicos. Revoltada com o preconceito, a fisioterapeuta pede a André o dossiê completo sobre o passado da governanta.

Em seguida, compartilha o plano com Nancy (Jeniffer Nascimento) e Lyris (Pri Helena). A intenção é localizar pessoas que conheceram Diná no interior paulista e levar antigas vítimas dos supostos golpes até São Paulo. Adriana quer reunir testemunhas para confrontar a mulher que costuma se apresentar como defensora dos bons costumes.

O encontro será armado na clínica de estética comandada por Rafael (João Vitor Silva) e César (Rainer Cadete). Adriana atrairá Diná ao local e, diante de uma plateia, colocará a governanta frente a frente com pessoas que conhecem sua história. A exposição promete abalar a imagem que a personagem construiu ao longo dos anos.