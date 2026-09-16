NOVELA DAS 9

‘Quem Ama Cuida’: Adriana provoca Ademir e revela que mandou Suely denunciá-lo nesta quarta (16)

Vilã também se prepara para assumir sociedade na joalheria, enquanto Ademir planeja vingança

Heider Sacramento

Publicado em 16 de setembro de 2026 às 06:00

Adriana revela a Ademir que incentivou a denúncia contra ele, e o empresário promete vingança Crédito: Reprodução

Adriana vai mostrar que não pretende recuar em seus planos em ‘Quem Ama Cuida’. A personagem provoca Ademir ao revelar que foi ela quem incentivou Suely a denunciá-lo, deixando o empresário revoltado e disposto a se vingar.

A revelação, no entanto, pode trazer consequências para a própria Adriana. Pedro alerta a personagem sobre o risco de perder a liberdade condicional, caso ela volte a se envolver em situações que possam comprometer sua situação perante a Justiça.

Pedro e Adriana em Quem Ama Cuida 1 de 6

Mesmo assim, Adriana segue articulando seu próximo passo. Ela conta a Mau Mau que está se preparando para assumir o lugar dele na sociedade da joalheria. A movimentação aumenta a tensão em torno dos negócios e também preocupa quem está ao seu redor.

Ademir promete vingança

Depois de ser confrontado por Adriana, Ademir pensa em uma maneira de se vingar. A situação fica ainda pior quando Bruna o expulsa de casa. Sem espaço para permanecer no local, ele procura Elisa, enquanto tenta encontrar uma saída para os problemas que enfrenta.

Em outro núcleo, Ulisses afirma a Pilar que o casamento acabou. A relação dos dois chega a um momento decisivo, enquanto Brigitte visita o empresário e ainda conta a Tilde que Nicolau estaria interessado em uma funcionária.

Nancy também entra em alerta e avisa Lyris que os sentimentos dela por Ulisses podem atrapalhar os planos de vingança de Adriana.