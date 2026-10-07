'Quem Ama Cuida': Adriana recebe proposta para se unir a Tiago e Silvana contra Pilar

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Heider Sacramento
Publicado em 7 de outubro de 2026 às 21:00
A disputa entre Silvana (Belize Pombal) e Pilar (Isabel Teixeira) vai ganhar um novo capítulo em Quem Ama Cuida. Depois de ver Andréa (Duda Almeida) ser humilhada pela rival durante a festa de noivado com Rafael (João Vitor Silva), Silvana decide encontrar uma maneira de ajudar a jovem a recomeçar.
Andréa contará que precisa de um emprego para reconstruir a vida depois da exposição provocada por Pilar. Silvana então terá a ideia de oferecer uma vaga para ela na joalheria, mas existe um obstáculo: Tiago (Gui Ferraz) possui apenas um terço da sociedade e não consegue tomar a decisão sozinho.
Pedro e Adriana em Quem Ama Cuida
A solução encontrada por Silvana será Adriana (Letícia Colin). Sabendo que a nova sócia tem interesse em se aproximar de Tiago, ela sugere que o filho procure a fisioterapeuta para conseguir apoio à contratação de Andréa.
Tiago aceita a estratégia e os dois vão até Adriana com uma proposta que pode mexer diretamente com os negócios da família: formar uma aliança para colocar Andréa na joalheria e, ao mesmo tempo, contrariar os planos de Pilar.
A aproximação também pode colocar Adriana ainda mais perto de Tiago, enquanto a rivalidade com Pilar ganha uma nova frente dentro da empresa.