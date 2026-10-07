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'Quem Ama Cuida': Adriana recebe proposta para se unir a Tiago e Silvana contra Pilar

Silvana articula aproximação com a nova sócia da joalheria para conseguir emprego para Andréa e atingir a rival

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 7 de outubro de 2026 às 21:00

Silvana e Tiago procuram Adriana para formar aliança contra Pilar em ‘Quem Ama Cuida’
Silvana e Tiago procuram Adriana para formar aliança contra Pilar em ‘Quem Ama Cuida’ Crédito: Reprodução

A disputa entre Silvana (Belize Pombal) e Pilar (Isabel Teixeira) vai ganhar um novo capítulo em Quem Ama Cuida. Depois de ver Andréa (Duda Almeida) ser humilhada pela rival durante a festa de noivado com Rafael (João Vitor Silva), Silvana decide encontrar uma maneira de ajudar a jovem a recomeçar.

Andréa contará que precisa de um emprego para reconstruir a vida depois da exposição provocada por Pilar. Silvana então terá a ideia de oferecer uma vaga para ela na joalheria, mas existe um obstáculo: Tiago (Gui Ferraz) possui apenas um terço da sociedade e não consegue tomar a decisão sozinho.

Pedro e Adriana em Quem Ama Cuida

Pedro (Chay Suede) e Adriana (Leticia Colin) formam o casal central de Quem Ama Cuida e tentam reconstruir o romance após anos separados por uma injustiça por Reprodução/TV Globo
Pedro (Chay Suede) e Adriana (Leticia Colin) formam o casal central de Quem Ama Cuida e tentam reconstruir o romance após anos separados por uma injustiça por Reprodução/TV Globo
Pedro (Chay Suede) e Adriana (Leticia Colin) formam o casal central de Quem Ama Cuida e tentam reconstruir o romance após anos separados por uma injustiça por Reprodução/TV Globo
Pedro (Chay Suede) e Adriana (Leticia Colin) formam o casal central de Quem Ama Cuida e tentam reconstruir o romance após anos separados por uma injustiça por Reprodução/TV Globo
Pedro (Chay Suede) e Adriana (Leticia Colin) formam o casal central de Quem Ama Cuida e tentam reconstruir o romance após anos separados por uma injustiça por Reprodução/TV Globo
Pedro (Chay Suede) e Adriana (Leticia Colin) formam o casal central de Quem Ama Cuida e tentam reconstruir o romance após anos separados por uma injustiça por Reprodução/TV Globo
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Pedro (Chay Suede) e Adriana (Leticia Colin) formam o casal central de Quem Ama Cuida e tentam reconstruir o romance após anos separados por uma injustiça por Reprodução/TV Globo

A solução encontrada por Silvana será Adriana (Letícia Colin). Sabendo que a nova sócia tem interesse em se aproximar de Tiago, ela sugere que o filho procure a fisioterapeuta para conseguir apoio à contratação de Andréa.

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Tiago aceita a estratégia e os dois vão até Adriana com uma proposta que pode mexer diretamente com os negócios da família: formar uma aliança para colocar Andréa na joalheria e, ao mesmo tempo, contrariar os planos de Pilar.

A aproximação também pode colocar Adriana ainda mais perto de Tiago, enquanto a rivalidade com Pilar ganha uma nova frente dentro da empresa.

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