NOVELA DAS 9

'Quem Ama Cuida': Adriana recebe proposta para se unir a Tiago e Silvana contra Pilar

Silvana articula aproximação com a nova sócia da joalheria para conseguir emprego para Andréa e atingir a rival

Heider Sacramento

Publicado em 7 de outubro de 2026 às 21:00

Silvana e Tiago procuram Adriana para formar aliança contra Pilar em ‘Quem Ama Cuida’ Crédito: Reprodução

A disputa entre Silvana (Belize Pombal) e Pilar (Isabel Teixeira) vai ganhar um novo capítulo em Quem Ama Cuida. Depois de ver Andréa (Duda Almeida) ser humilhada pela rival durante a festa de noivado com Rafael (João Vitor Silva), Silvana decide encontrar uma maneira de ajudar a jovem a recomeçar.

Andréa contará que precisa de um emprego para reconstruir a vida depois da exposição provocada por Pilar. Silvana então terá a ideia de oferecer uma vaga para ela na joalheria, mas existe um obstáculo: Tiago (Gui Ferraz) possui apenas um terço da sociedade e não consegue tomar a decisão sozinho.

Pedro e Adriana em Quem Ama Cuida 1 de 6

A solução encontrada por Silvana será Adriana (Letícia Colin). Sabendo que a nova sócia tem interesse em se aproximar de Tiago, ela sugere que o filho procure a fisioterapeuta para conseguir apoio à contratação de Andréa.

Tiago aceita a estratégia e os dois vão até Adriana com uma proposta que pode mexer diretamente com os negócios da família: formar uma aliança para colocar Andréa na joalheria e, ao mesmo tempo, contrariar os planos de Pilar.