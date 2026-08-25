'Quem Ama Cuida': Adriana revela herança a Pedro e coloca vingança em prática nesta terça-feira (25)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 25 de agosto de 2026 às 06:00
Adriana vai avançar com seu plano de vingança em Quem Ama Cuida nesta terça-feira (25). Depois de vender as joias que recebeu de Arthur para um sheik, ela decide revelar a Pedro a existência da herança e conta com o apoio do namorado para colocar seu plano em prática.
Enquanto isso, Pedro decide esperar Adriana na casa dela para descobrir o motivo de sua mentira. Mais tarde, ele ficará surpreso ao receber a visita de Pilar.
Pedro e Adriana em Quem Ama Cuida
Na família, Carmita conta a Tiago que Bruna pretende se separar de Pedro. Adriana, porém, acredita que a rival pode usar a própria doença como argumento para tentar impedir o fim do relacionamento.
Em outra frente da trama, André avisa Dora que a data do julgamento de Ademir foi marcada. Os dois acabam se aproximando ainda mais e trocam um beijo.
O capítulo termina com Adriana tomando uma atitude que pode aumentar a tensão da história: ela procura Bruna.