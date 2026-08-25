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'Quem Ama Cuida': Adriana revela herança a Pedro e coloca vingança em prática nesta terça-feira (25)

Após vender as joias que recebeu, Adriana conta ao namorado sobre a fortuna deixada por Arthur e parte para um novo confronto com Bruna

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 25 de agosto de 2026 às 06:00

Adriana revela a Pedro a herança de Arthur e coloca seu plano de vingança em prática
Adriana revela a Pedro a herança de Arthur e coloca seu plano de vingança em prática Crédito: Reprodução

Adriana vai avançar com seu plano de vingança em Quem Ama Cuida nesta terça-feira (25). Depois de vender as joias que recebeu de Arthur para um sheik, ela decide revelar a Pedro a existência da herança e conta com o apoio do namorado para colocar seu plano em prática.

Enquanto isso, Pedro decide esperar Adriana na casa dela para descobrir o motivo de sua mentira. Mais tarde, ele ficará surpreso ao receber a visita de Pilar.

Pedro e Adriana em Quem Ama Cuida

Pedro (Chay Suede) e Adriana (Leticia Colin) formam o casal central de Quem Ama Cuida e tentam reconstruir o romance após anos separados por uma injustiça por Reprodução/TV Globo
Pedro (Chay Suede) e Adriana (Leticia Colin) formam o casal central de Quem Ama Cuida e tentam reconstruir o romance após anos separados por uma injustiça por Reprodução/TV Globo
Pedro (Chay Suede) e Adriana (Leticia Colin) formam o casal central de Quem Ama Cuida e tentam reconstruir o romance após anos separados por uma injustiça por Reprodução/TV Globo
Pedro (Chay Suede) e Adriana (Leticia Colin) formam o casal central de Quem Ama Cuida e tentam reconstruir o romance após anos separados por uma injustiça por Reprodução/TV Globo
Pedro (Chay Suede) e Adriana (Leticia Colin) formam o casal central de Quem Ama Cuida e tentam reconstruir o romance após anos separados por uma injustiça por Reprodução/TV Globo
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Pedro (Chay Suede) e Adriana (Leticia Colin) formam o casal central de Quem Ama Cuida e tentam reconstruir o romance após anos separados por uma injustiça por Reprodução/TV Globo

Na família, Carmita conta a Tiago que Bruna pretende se separar de Pedro. Adriana, porém, acredita que a rival pode usar a própria doença como argumento para tentar impedir o fim do relacionamento.

Em outra frente da trama, André avisa Dora que a data do julgamento de Ademir foi marcada. Os dois acabam se aproximando ainda mais e trocam um beijo.

O capítulo termina com Adriana tomando uma atitude que pode aumentar a tensão da história: ela procura Bruna.

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