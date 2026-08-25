NOVELA DAS 9

'Quem Ama Cuida': Adriana revela herança a Pedro e coloca vingança em prática nesta terça-feira (25)

Após vender as joias que recebeu, Adriana conta ao namorado sobre a fortuna deixada por Arthur e parte para um novo confronto com Bruna

Heider Sacramento

Publicado em 25 de agosto de 2026 às 06:00

Adriana revela a Pedro a herança de Arthur e coloca seu plano de vingança em prática Crédito: Reprodução

Adriana vai avançar com seu plano de vingança em Quem Ama Cuida nesta terça-feira (25). Depois de vender as joias que recebeu de Arthur para um sheik, ela decide revelar a Pedro a existência da herança e conta com o apoio do namorado para colocar seu plano em prática.

Enquanto isso, Pedro decide esperar Adriana na casa dela para descobrir o motivo de sua mentira. Mais tarde, ele ficará surpreso ao receber a visita de Pilar.

Pedro e Adriana em Quem Ama Cuida 1 de 6

Na família, Carmita conta a Tiago que Bruna pretende se separar de Pedro. Adriana, porém, acredita que a rival pode usar a própria doença como argumento para tentar impedir o fim do relacionamento.

Em outra frente da trama, André avisa Dora que a data do julgamento de Ademir foi marcada. Os dois acabam se aproximando ainda mais e trocam um beijo.