NOVELA DAS 9

‘Quem Ama Cuida’: Adriana revela que incentivou denúncia contra Ademir e ele promete vingança nesta terça (15)

Confronto entre os dois movimenta o capítulo desta terça-feira (15)

Heider Sacramento

Publicado em 15 de setembro de 2026 às 06:00

Adriana revela a Ademir que incentivou a denúncia contra ele, e o empresário promete vingança Crédito: Reprodução

No capítulo desta terça-feira (15) de “Quem Ama Cuida”, Adriana decide provocar Ademir e revela que teve participação direta na denúncia feita contra ele. A revelação deixa o empresário ainda mais furioso e faz crescer o desejo de vingança contra a rival.

Pedro, porém, alerta Adriana sobre o risco de ela perder a liberdade condicional. Mesmo diante da preocupação, ela já começa a se preparar para um novo passo: assumir seu lugar na sociedade da joalheria. Adriana conta a Mau Mau que pretende ocupar a posição que considera sua por direito.

Pedro e Adriana em Quem Ama Cuida 1 de 6

Enquanto isso, Ulisses comunica a Pilar que o casamento dos dois chegou ao fim. A situação também preocupa Nancy, que percebe que os sentimentos de Lyris pelo empresário podem acabar interferindo nos planos de vingança de Adriana.

Em outra frente, Bruna perde a paciência com Ademir e o expulsa de casa. Ele, então, procura Elisa, enquanto também pensa em uma forma de acertar as contas com Adriana.

O que mais acontece no capítulo

Brigitte avisa Tilde que acredita que Nicolau esteja interessado na funcionária. Rosa orienta Elenice a ter cuidado com Tom, e Pilar pede que ela mantenha distância de Brigitte. A própria Brigitte visita Ulisses.