Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Quem Ama Cuida: Adriana se aproxima de Heitor e pode trocar Pedro por novo amor

Busca pela verdade sobre a morte de Arthur vai unir os personagens de Letícia Colin e Renato Góes e pode provocar uma reviravolta amorosa na novela das nove

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 10 de outubro de 2026 às 12:12

TV Globo
Pedro (Chay Suede) e Adriana (Leticia Colin) formam o casal central de Quem Ama Cuida e tentam reconstruir o romance após anos separados por uma injustiça Crédito: Reprodução/TV Globo

Uma aproximação inesperada promete movimentar a vida amorosa de Adriana (Letícia Colin) nos próximos capítulos de 'Quem Ama Cuida', novela das nove da Globo. A protagonista começará a enxergar Heitor (Renato Góes) de outra maneira e poderá desenvolver sentimentos pelo rapaz, colocando em risco seu relacionamento com Pedro (Chay Suede).

O que deve unir os dois é uma palavra de sete letras: justiça. Determinados a esclarecer as circunstâncias da morte de Arthur Brandão (Antonio Fagundes), Adriana e Heitor descobrirão que compartilham objetivos e desconfianças envolvendo a família do empresário.

Pedro e Adriana em Quem Ama Cuida

Pedro (Chay Suede) e Adriana (Leticia Colin) formam o casal central de Quem Ama Cuida e tentam reconstruir o romance após anos separados por uma injustiça por Reprodução/TV Globo
Pedro (Chay Suede) e Adriana (Leticia Colin) formam o casal central de Quem Ama Cuida e tentam reconstruir o romance após anos separados por uma injustiça por Reprodução/TV Globo
Pedro (Chay Suede) e Adriana (Leticia Colin) formam o casal central de Quem Ama Cuida e tentam reconstruir o romance após anos separados por uma injustiça por Reprodução/TV Globo
Pedro (Chay Suede) e Adriana (Leticia Colin) formam o casal central de Quem Ama Cuida e tentam reconstruir o romance após anos separados por uma injustiça por Reprodução/TV Globo
Pedro (Chay Suede) e Adriana (Leticia Colin) formam o casal central de Quem Ama Cuida e tentam reconstruir o romance após anos separados por uma injustiça por Reprodução/TV Globo
Pedro (Chay Suede) e Adriana (Leticia Colin) formam o casal central de Quem Ama Cuida e tentam reconstruir o romance após anos separados por uma injustiça por Reprodução/TV Globo
1 de 6
Pedro (Chay Suede) e Adriana (Leticia Colin) formam o casal central de Quem Ama Cuida e tentam reconstruir o romance após anos separados por uma injustiça por Reprodução/TV Globo

A relação, no entanto, não começou de maneira amigável. Quando conheceu Heitor, Adriana demonstrou resistência e chegou a questioná-lo sobre a ausência na vida do pai. A protagonista não compreendia por que o rapaz nunca havia procurado Arthur, nem mesmo depois de sua morte.

A desconfiança inicial começará a perder força conforme os dois conversarem sobre o passado da família Brandão. A partir do capítulo de sexta-feira (9), a aproximação ganhará espaço na história e abrirá caminho para uma possível parceria.

Durante uma conversa, Adriana contará a Heitor que o relacionamento de Arthur com os familiares já era complicado e havia se deteriorado nos últimos anos. Ela também revelará que o joalheiro não pretendia deixar sua fortuna nas mãos de Pilar e dos filhos dela.

Leia mais

Imagem - Resumo de 'Quem Ama Cuida' de capítulos de 12 a 17 de outubro tem atentado, passado revelado e retorno triunfal

Resumo de 'Quem Ama Cuida' de capítulos de 12 a 17 de outubro tem atentado, passado revelado e retorno triunfal

Imagem - ‘Quem Ama Cuida’: Pilar perde a suíte para Heitor e enfrenta nova ameaça à sua fortuna

‘Quem Ama Cuida’: Pilar perde a suíte para Heitor e enfrenta nova ameaça à sua fortuna

Imagem - 'Quem Ama Cuida': Tom prepara ataque a mando de Pilar enquanto Adriana investiga passado de Diná neste sábado (10)

'Quem Ama Cuida': Tom prepara ataque a mando de Pilar enquanto Adriana investiga passado de Diná neste sábado (10)

As informações poderão ajudar Heitor a compreender melhor os conflitos que cercavam o pai. Ao mesmo tempo, Adriana encontrará no rapaz alguém que conhece a família por dentro e também possui motivos pessoais para investigar o assassinato.

Embora ainda existam dúvidas sobre a relação de Heitor com Arthur, o comportamento do personagem indica que ele guarda ressentimentos ligados ao passado. Essas questões poderão influenciar sua participação na busca pelo responsável pela morte do empresário.

Enquanto Pedro oferece apoio à namorada e demonstra compreender sua determinação, Heitor poderá assumir uma posição mais ativa na investigação. A convivência e os riscos compartilhados têm potencial para criar uma ligação cada vez mais forte entre ele e Adriana.

Leia mais

Imagem - Bela acusa Nair de racismo e chama a polícia em Por Você neste sábado (10 de outubro)

Bela acusa Nair de racismo e chama a polícia em Por Você neste sábado (10 de outubro)

Imagem - Resumo de 'A Nobreza do Amor' neste sábado (10 de outubro): veja tudo o que vai acontecer no capítulo de hoje

Resumo de 'A Nobreza do Amor' neste sábado (10 de outubro): veja tudo o que vai acontecer no capítulo de hoje

Imagem - Resumo da semana de Além do Tempo (12/10 a 17/10): Pedro sequestra Alex e tenta matar Felipe e Lívia

Resumo da semana de Além do Tempo (12/10 a 17/10): Pedro sequestra Alex e tenta matar Felipe e Lívia

A protagonista também está empenhada em expor as atitudes de Pilar e responsabilizar os integrantes da família Brandão pelas maldades cometidas. A entrada de Heitor nessa disputa poderá alterar o equilíbrio entre os personagens e intensificar os conflitos.

Apesar dos sinais de aproximação, ainda não há confirmação de que Adriana terminará com Pedro para viver um romance com Heitor. A possibilidade surge da cumplicidade que os dois começarão a construir ao longo da investigação.

O mistério envolvendo o assassinato de Arthur deve permanecer como um dos principais conflitos da novela até sua reta final, prevista para janeiro de 2027.

Mais recentes

Imagem - Lembra dele? Cantor da banda Pagodar't chega aos 300kg, fica seis anos 'de molho' e agora planeja voltar aos palcos 108kg mais magro

Lembra dele? Cantor da banda Pagodar't chega aos 300kg, fica seis anos 'de molho' e agora planeja voltar aos palcos 108kg mais magro
Imagem - Carne moída soltinha e bem temperada: veja como refogar sem empelotar e sem juntar água cinza na panela

Carne moída soltinha e bem temperada: veja como refogar sem empelotar e sem juntar água cinza na panela
Imagem - Gol faz promoção relâmpago com passagens a partir de R$ 199 e viagens internacionais por R$ 1.237; veja destinos

Gol faz promoção relâmpago com passagens a partir de R$ 199 e viagens internacionais por R$ 1.237; veja destinos