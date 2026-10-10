E AGORA?

Quem Ama Cuida: Adriana se aproxima de Heitor e pode trocar Pedro por novo amor

Busca pela verdade sobre a morte de Arthur vai unir os personagens de Letícia Colin e Renato Góes e pode provocar uma reviravolta amorosa na novela das nove

Fernanda Varela

Publicado em 10 de outubro de 2026 às 12:12

Pedro (Chay Suede) e Adriana (Leticia Colin) formam o casal central de Quem Ama Cuida e tentam reconstruir o romance após anos separados por uma injustiça Crédito: Reprodução/TV Globo

Uma aproximação inesperada promete movimentar a vida amorosa de Adriana (Letícia Colin) nos próximos capítulos de 'Quem Ama Cuida', novela das nove da Globo. A protagonista começará a enxergar Heitor (Renato Góes) de outra maneira e poderá desenvolver sentimentos pelo rapaz, colocando em risco seu relacionamento com Pedro (Chay Suede).

O que deve unir os dois é uma palavra de sete letras: justiça. Determinados a esclarecer as circunstâncias da morte de Arthur Brandão (Antonio Fagundes), Adriana e Heitor descobrirão que compartilham objetivos e desconfianças envolvendo a família do empresário.

Pedro e Adriana em Quem Ama Cuida 1 de 6

A relação, no entanto, não começou de maneira amigável. Quando conheceu Heitor, Adriana demonstrou resistência e chegou a questioná-lo sobre a ausência na vida do pai. A protagonista não compreendia por que o rapaz nunca havia procurado Arthur, nem mesmo depois de sua morte.

A desconfiança inicial começará a perder força conforme os dois conversarem sobre o passado da família Brandão. A partir do capítulo de sexta-feira (9), a aproximação ganhará espaço na história e abrirá caminho para uma possível parceria.

Durante uma conversa, Adriana contará a Heitor que o relacionamento de Arthur com os familiares já era complicado e havia se deteriorado nos últimos anos. Ela também revelará que o joalheiro não pretendia deixar sua fortuna nas mãos de Pilar e dos filhos dela.

As informações poderão ajudar Heitor a compreender melhor os conflitos que cercavam o pai. Ao mesmo tempo, Adriana encontrará no rapaz alguém que conhece a família por dentro e também possui motivos pessoais para investigar o assassinato.

Embora ainda existam dúvidas sobre a relação de Heitor com Arthur, o comportamento do personagem indica que ele guarda ressentimentos ligados ao passado. Essas questões poderão influenciar sua participação na busca pelo responsável pela morte do empresário.

Enquanto Pedro oferece apoio à namorada e demonstra compreender sua determinação, Heitor poderá assumir uma posição mais ativa na investigação. A convivência e os riscos compartilhados têm potencial para criar uma ligação cada vez mais forte entre ele e Adriana.

A protagonista também está empenhada em expor as atitudes de Pilar e responsabilizar os integrantes da família Brandão pelas maldades cometidas. A entrada de Heitor nessa disputa poderá alterar o equilíbrio entre os personagens e intensificar os conflitos.

Apesar dos sinais de aproximação, ainda não há confirmação de que Adriana terminará com Pedro para viver um romance com Heitor. A possibilidade surge da cumplicidade que os dois começarão a construir ao longo da investigação.