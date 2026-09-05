Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

'Quem Ama Cuida': Adriana se desespera após descobrir roubo de provas do caso neste sábado (5)

Fisioterapeuta fica abalada ao saber que os pertences do perito Dalto desapareceram e recebe visita inesperada de Dora

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 5 de setembro de 2026 às 06:00

Adriana se desespera ao descobrir que os pertences de Dalto foram roubados
Adriana se desespera ao descobrir que os pertences de Dalto foram roubados Crédito: Reprodução/TV Globo

O desaparecimento dos materiais de Dalto deixa Adriana ainda mais angustiada no capítulo deste sábado. Pedro acredita que o assalto à casa de Adélia não foi por acaso e desconfia que o verdadeiro objetivo do invasor era justamente levar os pertences do perito que atuou no caso da fisioterapeuta.

Ao descobrir o que aconteceu, Adriana fica desesperada. Na tentativa de entender melhor o passado, ela também pede a Edvaldo que descubra por que Arthur decidiu convidar Diná para trabalhar em sua casa.

Pedro e Adriana em Quem Ama Cuida

Pedro (Chay Suede) e Adriana (Leticia Colin) formam o casal central de Quem Ama Cuida e tentam reconstruir o romance após anos separados por uma injustiça por Reprodução/TV Globo
Pedro (Chay Suede) e Adriana (Leticia Colin) formam o casal central de Quem Ama Cuida e tentam reconstruir o romance após anos separados por uma injustiça por Reprodução/TV Globo
Pedro (Chay Suede) e Adriana (Leticia Colin) formam o casal central de Quem Ama Cuida e tentam reconstruir o romance após anos separados por uma injustiça por Reprodução/TV Globo
Pedro (Chay Suede) e Adriana (Leticia Colin) formam o casal central de Quem Ama Cuida e tentam reconstruir o romance após anos separados por uma injustiça por Reprodução/TV Globo
Pedro (Chay Suede) e Adriana (Leticia Colin) formam o casal central de Quem Ama Cuida e tentam reconstruir o romance após anos separados por uma injustiça por Reprodução/TV Globo
Pedro (Chay Suede) e Adriana (Leticia Colin) formam o casal central de Quem Ama Cuida e tentam reconstruir o romance após anos separados por uma injustiça por Reprodução/TV Globo
1 de 6
Pedro (Chay Suede) e Adriana (Leticia Colin) formam o casal central de Quem Ama Cuida e tentam reconstruir o romance após anos separados por uma injustiça por Reprodução/TV Globo

A investigação ganha outro elemento quando Diná flagra Edvaldo dentro de seu quarto. Enquanto isso, Dora procura Pedro para revelar que acredita na inocência de Adriana e admite ter sido omissa durante o julgamento.

O encontro entre as duas promete ser um dos momentos mais importantes do capítulo. Adriana surpreende Dora ao dizer que está disposta a ouvir o pedido de perdão da jovem.

Paralelamente, Mirtes observa Laurentino na companhia de Silvana. Ingrid tenta tranquilizar Pilar ao afirmar que Iuri não passou de uma diversão, enquanto Brigitte pede ajuda para conseguir voltar para casa.

Com novas revelações sobre o caso e a possibilidade de um acerto de contas entre Adriana e Dora, o capítulo de sábado movimenta ainda mais a trama.

Mais recentes

Imagem - Maré de mudanças: 3 signos podem receber uma notícia inesperada nesta sexta (4)

Maré de mudanças: 3 signos podem receber uma notícia inesperada nesta sexta (4)
Imagem - Amazon altera cena de 'Tremembé' após ser alvo de processos por uso indevido de imagem

Amazon altera cena de 'Tremembé' após ser alvo de processos por uso indevido de imagem
Imagem - Adolescente exposto na internet e expulso de casa após revelar ser gay será indenizado em R$ 100 mil pelos próprios pais

Adolescente exposto na internet e expulso de casa após revelar ser gay será indenizado em R$ 100 mil pelos próprios pais