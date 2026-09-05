NOVELA DAS 9

'Quem Ama Cuida': Adriana se desespera após descobrir roubo de provas do caso neste sábado (5)

Fisioterapeuta fica abalada ao saber que os pertences do perito Dalto desapareceram e recebe visita inesperada de Dora

Heider Sacramento

Publicado em 5 de setembro de 2026 às 06:00

Adriana se desespera ao descobrir que os pertences de Dalto foram roubados Crédito: Reprodução/TV Globo

O desaparecimento dos materiais de Dalto deixa Adriana ainda mais angustiada no capítulo deste sábado. Pedro acredita que o assalto à casa de Adélia não foi por acaso e desconfia que o verdadeiro objetivo do invasor era justamente levar os pertences do perito que atuou no caso da fisioterapeuta.

Ao descobrir o que aconteceu, Adriana fica desesperada. Na tentativa de entender melhor o passado, ela também pede a Edvaldo que descubra por que Arthur decidiu convidar Diná para trabalhar em sua casa.

Pedro e Adriana em Quem Ama Cuida 1 de 6

A investigação ganha outro elemento quando Diná flagra Edvaldo dentro de seu quarto. Enquanto isso, Dora procura Pedro para revelar que acredita na inocência de Adriana e admite ter sido omissa durante o julgamento.

O encontro entre as duas promete ser um dos momentos mais importantes do capítulo. Adriana surpreende Dora ao dizer que está disposta a ouvir o pedido de perdão da jovem.

Paralelamente, Mirtes observa Laurentino na companhia de Silvana. Ingrid tenta tranquilizar Pilar ao afirmar que Iuri não passou de uma diversão, enquanto Brigitte pede ajuda para conseguir voltar para casa.