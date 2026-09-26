NOVELA DAS 9

‘Quem Ama Cuida’: Adriana vira sócia da joalheria e deixa Pilar em alerta neste sábado (26)

Apresentação de Nancy surpreende a família, enquanto Tiago recusa aliança com a tia e cogita vender sua parte da sociedade para Adriana

Heider Sacramento

Publicado em 26 de setembro de 2026 às 06:51

‘Quem Ama Cuida’: Adriana vira sócia da joalheria, anuncia auditoria e deixa Pilar em alerta Crédito: Reprodução/TV Globo

A disputa pelo patrimônio dos Brandão ganha um novo capítulo em “Quem Ama Cuida” neste sábado (26). Durante um evento em homenagem a Arthur, Nancy apresenta Adriana Brandão como a nova sócia da joalheria, surpreendendo os convidados e aumentando a tensão dentro da família.

A novidade mexe diretamente com Pilar, que tenta ampliar seu controle sobre os negócios. Para piorar a situação da vilã, Tiago se recusa a se unir a ela e ainda considera vender sua participação na sociedade para Adriana. A possibilidade deixa Pilar preocupada com os rumos da empresa.

A movimentação também chama a atenção de Silvana. Ela comenta com Tiago que ficou surpresa ao descobrir que Nancy já conhece Adriana, levantando novas questões sobre a aproximação entre a protagonista e a família.

Adriana prepara auditoria

Depois de assumir o novo posto na joalheria, Adriana avisa Ingrid que contratou um auditor para analisar as contas da empresa. A iniciativa pode colocar os negócios dos Brandão sob um novo escrutínio e aumentar a pressão sobre quem tem algo a esconder.

Pedro e Adriana em Quem Ama Cuida 1 de 6

Pilar, por sua vez, não pretende assistir à ascensão da rival de braços cruzados. Ela convoca Tom para uma missão contra Adriana e garante o apoio dele para colocar seu plano em prática.

Mau Mau guarda segredo

Em outro núcleo, Mau Mau conta a Adriana que está criando coragem para revelar a Felipe que é seu irmão. A descoberta pode provocar uma reviravolta na relação entre os personagens.

Enquanto isso, Edvaldo começa a desconfiar do passado de Diná e Arthur. Ele acredita que os dois possam ter vivido um relacionamento além da amizade.