‘Quem Ama Cuida’: Adriana vira sócia da joalheria e deixa Pilar em alerta neste sábado (26)

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Heider Sacramento
Publicado em 26 de setembro de 2026 às 06:51
A disputa pelo patrimônio dos Brandão ganha um novo capítulo em “Quem Ama Cuida” neste sábado (26). Durante um evento em homenagem a Arthur, Nancy apresenta Adriana Brandão como a nova sócia da joalheria, surpreendendo os convidados e aumentando a tensão dentro da família.
A novidade mexe diretamente com Pilar, que tenta ampliar seu controle sobre os negócios. Para piorar a situação da vilã, Tiago se recusa a se unir a ela e ainda considera vender sua participação na sociedade para Adriana. A possibilidade deixa Pilar preocupada com os rumos da empresa.
A movimentação também chama a atenção de Silvana. Ela comenta com Tiago que ficou surpresa ao descobrir que Nancy já conhece Adriana, levantando novas questões sobre a aproximação entre a protagonista e a família.
Adriana prepara auditoria
Depois de assumir o novo posto na joalheria, Adriana avisa Ingrid que contratou um auditor para analisar as contas da empresa. A iniciativa pode colocar os negócios dos Brandão sob um novo escrutínio e aumentar a pressão sobre quem tem algo a esconder.
Pedro e Adriana em Quem Ama Cuida
Pilar, por sua vez, não pretende assistir à ascensão da rival de braços cruzados. Ela convoca Tom para uma missão contra Adriana e garante o apoio dele para colocar seu plano em prática.
Mau Mau guarda segredo
Em outro núcleo, Mau Mau conta a Adriana que está criando coragem para revelar a Felipe que é seu irmão. A descoberta pode provocar uma reviravolta na relação entre os personagens.
Enquanto isso, Edvaldo começa a desconfiar do passado de Diná e Arthur. Ele acredita que os dois possam ter vivido um relacionamento além da amizade.
Pilar também pede a Iuri que descubra tudo sobre a família de Andréa, indicando que a vilã pretende investigar a futura nora antes de definir seus próximos passos.