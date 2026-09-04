NOVELA DAS 9

'Quem Ama Cuida': assalto faz provas do caso de Adriana desaparecerem nesta sexta (4)

Pedro e Adriana tentam encontrar provas para inocentar a fisioterapeuta, mas novos acontecimentos movimentam a trama

Heider Sacramento

Publicado em 4 de setembro de 2026 às 06:00

Casa é assaltada e investigação de Adriana ganha novo obstáculo Crédito: Reprodução/TV Globo

A busca por respostas sobre o caso de Adriana ganha um novo obstáculo no capítulo desta sexta-feira (4). Enquanto Pedro e a fisioterapeuta acreditam estar perto de encontrar provas capazes de comprovar sua inocência, um assalto pode colocar parte da investigação em risco.

Adélia avisa Pedro que a casa foi invadida e que os pertences de Dalto, perito responsável pelo caso de Adriana, desapareceram. A notícia aumenta a tensão justamente quando os dois tentam reunir elementos para esclarecer o que aconteceu.

Em outra frente da trama, Ademir encontra uma gravata no sofá da casa de Dora e decide pegar o objeto. O item pode acabar levantando novas suspeitas.

A história de Diná também ganha destaque. Depois de Rosa comentar com Edvaldo e Tilde sobre o estado da personagem, Diná vai até o túmulo de Francesca. Diante da sepultura, ela pede desculpas, sem imaginar que está sendo observada por Otoniel.

Adriana continua tentando entender o passado e pergunta a Edvaldo se ele sabe como Diná entrou na vida de Arthur.

Pedro e Adriana em Quem Ama Cuida 1 de 6

Enquanto isso, Pilar protagoniza uma situação mais descontraída ao exigir que Iuri faça um desfile íntimo para ela. Tiago também toma uma iniciativa e convida Bruna para jantar.

Ingrid, por sua vez, incentiva Brigitte a investigar o que realmente aconteceu entre Pilar e seu pai. A descoberta pode trazer novos elementos para os conflitos que envolvem os personagens.