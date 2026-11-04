‘Quem Ama Cuida’: Brigitte descobre roubo de herança e confronta Pilar nesta quarta (4)

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Heider Sacramento
Publicado em 4 de novembro de 2026 às 06:51
A verdade sobre a herança de Brigitte vem à tona em Quem Ama Cuida nesta quarta-feira (4). Depois de descobrir um documento suspeito entre os pertences de Arthur, a jovem recebe de Pedro a revelação de que Pilar roubou a fortuna deixada por seu pai. Revoltada, ela decide confrontar a vilã.
Antes disso, Lyris aconselha Brigitte a entregar o documento encontrado por elas a Pedro. A descoberta pode ajudar a esclarecer os negócios de Arthur e revelar novas informações sobre as atitudes de Pilar.
Pilar
Enquanto isso, Adriana admite a Mau Mau que não confia em Zeni, mas reconhece que precisa se aliar a ela para conseguir desmascarar Pilar. A aproximação, no entanto, não significa que a desconfiança tenha desaparecido.
Elenice decide se separar de Tom
Em outro núcleo da trama, Elenice conta a Cléber que está decidida a se separar de Tom. A aproximação dos dois também chama a atenção de Dafne, que fica feliz ao vê-los interagindo.
Já Rafael sugere a Heitor que existem motivos para Diná ser considerada suspeita da morte de Arthur. A possibilidade pode abrir uma nova frente de investigação sobre o crime.
Nicolau deixa claro a Ulisses que está preocupado com o relacionamento dele com Lyris. Otoniel, por sua vez, proíbe Fernando de procurar Mau Mau, criando mais um obstáculo para a relação dos dois.