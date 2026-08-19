NOVELA DAS 9

'Quem Ama Cuida': Brigitte fica frente a frente com Pilar em festa e Adriana autoriza venda das joias nesta quarta (19)

O encontro entre as duas promete aumentar a tensão, enquanto Iuri começa a transformar a herança de Arthur em dinheiro

Heider Sacramento

Publicado em 19 de agosto de 2026 às 06:00

Brigitte e Pilar se encaram durante a festa de aniversário de Silvana Crédito: Reprodução/TV Globo

Brigitte e Pilar vão ficar frente a frente durante uma festa de aniversário em “Quem Ama Cuida” no capítulo desta quarta-feira (19). As duas se encaram na comemoração de Silvana, criando mais um momento de tensão na trama.

Brigitte chega ao evento acompanhada de Nicolau, a quem convoca para ir com ela à festa. O encontro com Pilar acontece em meio aos conflitos que envolvem a personagem e a família.

Enquanto isso, Adriana toma uma decisão importante envolvendo a fortuna deixada por Arthur. Ela autoriza Iuri a vender as joias para o comprador que ele conseguiu, dando mais um passo para transformar a herança em dinheiro sem que a família Brandão descubra.

Pilar 1 de 7

Adriana também agradece a Pedro por ele não ter desistido dos dois. A relação entre eles avança justamente quando novas suspeitas sobre o caso da protagonista começam a surgir.

Em outra frente, Ademir tenta fortalecer sua posição e diz a Luan que precisa encontrar uma maneira de enfraquecer Pedro. Antes disso, ele convida Cléber para trabalhar com ele, mas recebe uma recusa. A situação ainda provoca uma discussão entre Cléber e Pedro.

O capítulo também terá Bruna e Carmita surpresas quando Ademir decide quitar sua dívida bancária. Silvana, por sua vez, fica intrigada ao receber flores de Laurentino.