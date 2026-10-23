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'Quem Ama Cuida': cachorrinha de Pilar ajuda Adriana a desmascarar vilã e descobrir plano mortal

Protagonista instala câmera na coleira de Maria Antonieta e flagra conversa comprometedora entre a empresária e Zeni, responsável por atentado na prisão

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 23 de outubro de 2026 às 15:00

Adriana instalará uma câmera na coleira de MariaAntonieta para investigar Pilar em Quem Ama Cuida
Adriana instalará uma câmera na coleira de MariaAntonieta para investigar Pilar em Quem Ama Cuida Crédito: Divulgação/TV Globo

Uma investigação dentro da própria casa de Pilar (Isabel Teixeira) pode mudar os rumos de Adriana (Leticia Colin) em Quem Ama Cuida. Desconfiada de que a rival esteja envolvida em crimes contra ela, a fisioterapeuta encontrará uma maneira inusitada de conseguir provas: instalará uma câmera escondida na coleira de Maria Antonieta, a cachorrinha da vilã.

O dispositivo permitirá que Adriana acompanhe conversas comprometedoras sem levantar suspeitas. Em uma das gravações, ela verá Pilar ao lado de Zeni (Rosanna Viegas), ex-presidiária que tentou matá-la durante o período em que esteve presa. A descoberta confirmará a suspeita de que a empresária foi responsável por encomendar o atentado.

Pilar

Pilar é a matriarca da família Brandão e uma das personagens centrais de Quem Ama Cuida por Reprodução
Pilar é a matriarca da família Brandão e uma das personagens centrais de Quem Ama Cuida por Reprodução
Pilar é a matriarca da família Brandão e uma das personagens centrais de Quem Ama Cuida por Reprodução
Pilar é a matriarca da família Brandão e uma das personagens centrais de Quem Ama Cuida por Reprodução
Pilar é a matriarca da família Brandão e uma das personagens centrais de Quem Ama Cuida por Reprodução
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Pilar é a matriarca da família Brandão e uma das personagens centrais de Quem Ama Cuida por Reprodução

A revelação levará Adriana a procurar Zeni para propor uma aliança contra a antiga comparsa. A ex-detenta aceitará ficar ao lado da fisioterapeuta depois de receber uma proposta tentadora. O acordo, porém, não passará despercebido por muito tempo: ao descobrir a aproximação das duas, Pilar reagirá de forma violenta e matará Zeni a sangue-frio.

A volta da personagem está prevista para segunda-feira (26). Disfarçada de empregada, ela entrará no apartamento de Pilar para cobrar uma quantia alta em troca de seu silêncio sobre o atentado contra Adriana, ocorrido seis anos antes. A empresária concordará em pagar, mas exigirá outro serviço: perseguir Adriana e Pedro (Chay Suede).

É durante esses encontros que a câmera na coleira de Maria Antonieta registrará as conversas capazes de comprometer Pilar. A estratégia dará à protagonista uma prova importante justamente quando a vilã tenta evitar que seus crimes venham à tona.

Na reta final da novela das nove da Globo, o medo de perder a herança de Arthur deve aumentar a disposição de Pilar para cometer novas atrocidades. A chegada de Heitor (Renato Góes) e a liberdade definitiva de Adriana também pressionam a empresária, que teme ver seus planos desmoronarem.

Enquanto a protagonista tenta reunir provas para responsabilizar a rival, Maria Antonieta acaba assumindo um papel decisivo na investigação, aproximando Adriana de uma verdade que Pilar queria manter escondida.

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