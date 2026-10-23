NOVELA DAS 9

'Quem Ama Cuida': cachorrinha de Pilar ajuda Adriana a desmascarar vilã e descobrir plano mortal

Protagonista instala câmera na coleira de Maria Antonieta e flagra conversa comprometedora entre a empresária e Zeni, responsável por atentado na prisão

Heider Sacramento

Publicado em 23 de outubro de 2026 às 15:00

Adriana instalará uma câmera na coleira de MariaAntonieta para investigar Pilar em Quem Ama Cuida Crédito: Divulgação/TV Globo

Uma investigação dentro da própria casa de Pilar (Isabel Teixeira) pode mudar os rumos de Adriana (Leticia Colin) em Quem Ama Cuida. Desconfiada de que a rival esteja envolvida em crimes contra ela, a fisioterapeuta encontrará uma maneira inusitada de conseguir provas: instalará uma câmera escondida na coleira de Maria Antonieta, a cachorrinha da vilã.

O dispositivo permitirá que Adriana acompanhe conversas comprometedoras sem levantar suspeitas. Em uma das gravações, ela verá Pilar ao lado de Zeni (Rosanna Viegas), ex-presidiária que tentou matá-la durante o período em que esteve presa. A descoberta confirmará a suspeita de que a empresária foi responsável por encomendar o atentado.

Pilar 1 de 7

A revelação levará Adriana a procurar Zeni para propor uma aliança contra a antiga comparsa. A ex-detenta aceitará ficar ao lado da fisioterapeuta depois de receber uma proposta tentadora. O acordo, porém, não passará despercebido por muito tempo: ao descobrir a aproximação das duas, Pilar reagirá de forma violenta e matará Zeni a sangue-frio.

A volta da personagem está prevista para segunda-feira (26). Disfarçada de empregada, ela entrará no apartamento de Pilar para cobrar uma quantia alta em troca de seu silêncio sobre o atentado contra Adriana, ocorrido seis anos antes. A empresária concordará em pagar, mas exigirá outro serviço: perseguir Adriana e Pedro (Chay Suede).

É durante esses encontros que a câmera na coleira de Maria Antonieta registrará as conversas capazes de comprometer Pilar. A estratégia dará à protagonista uma prova importante justamente quando a vilã tenta evitar que seus crimes venham à tona.

Na reta final da novela das nove da Globo, o medo de perder a herança de Arthur deve aumentar a disposição de Pilar para cometer novas atrocidades. A chegada de Heitor (Renato Góes) e a liberdade definitiva de Adriana também pressionam a empresária, que teme ver seus planos desmoronarem.