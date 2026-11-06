'Quem Ama Cuida': cena íntima de Mau Mau e Felipe passa por avaliação da Globo antes de ir ao ar

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 6 de novembro de 2026 às 20:27
O romance entre Mau Mau (João Victor Gonçalves) e Felipe (Pietro Antonelli) pode ganhar um novo capítulo em Quem Ama Cuida. Uma cena de sexo entre os personagens está prevista para ser gravada nesta sexta-feira (6), mas sua exibição ainda depende de uma avaliação da direção de dramaturgia e dos Estúdios Globo.
A informação foi publicada pela coluna Outro Canal, da Folha de S.Paulo, e repercutida pelo Notícias da TV. Segundo a apuração, a sequência será dirigida pessoalmente por Amora Mautner, diretora artística da novela, e terá acesso restrito ao set.
Felipe e Mau
Mesmo com a gravação prevista, a cena não tem exibição garantida. A emissora costuma submeter sequências consideradas delicadas à avaliação de seus executivos antes de decidir o que vai ao ar.
Um dos fatores que alimentam a expectativa nos bastidores é a repercussão do primeiro beijo entre Mau Mau e Felipe. O vídeo da cena alcançou 10 milhões de visualizações nas redes sociais da Globo, e estudos internos apontaram o casal como o de maior engajamento entre as novelas atualmente exibidas.
O precedente de Vai na Fé
A cautela da emissora tem um episódio recente como referência. Em 2023, durante a exibição de Vai na Fé, a Globo retirou da versão final da novela um beijo entre Clara (Regiane Alves) e Helena (Priscila Sztejnman), personagens que viviam um romance na trama.
A sequência já havia sido gravada e editada, mas acabou cortada por determinação da direção de dramaturgia. Na ocasião, a avaliação interna considerou a possível reação de parte do público mais conservador, especialmente espectadores evangélicos que acompanhavam a novela.
O episódio mostrou que uma cena filmada não necessariamente chega à edição final. Em Quem Ama Cuida, a expectativa é que a sequência de Mau Mau e Felipe seja aprovada, mas a decisão definitiva ainda está nas mãos da emissora.