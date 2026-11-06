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'Quem Ama Cuida': cena íntima de Mau Mau e Felipe passa por avaliação da Globo antes de ir ao ar

Sequência será dirigida por Amora Mautner e depende de aprovação da cúpula da emissora; beijo de Clara e Helena em Vai na Fé foi cortado em 2023 após decisão semelhante

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 6 de novembro de 2026 às 20:27

Mau Mau e Felipe terão cena de sexo em Quem Ama Cuida; sequência será gravada sob sigilo nesta semana
Mau Mau e Felipe terão cena de sexo em Quem Ama Cuida; sequência será gravada sob sigilo nesta semana Crédito: Reprodução/TV Globo

O romance entre Mau Mau (João Victor Gonçalves) e Felipe (Pietro Antonelli) pode ganhar um novo capítulo em Quem Ama Cuida. Uma cena de sexo entre os personagens está prevista para ser gravada nesta sexta-feira (6), mas sua exibição ainda depende de uma avaliação da direção de dramaturgia e dos Estúdios Globo.

A informação foi publicada pela coluna Outro Canal, da Folha de S.Paulo, e repercutida pelo Notícias da TV. Segundo a apuração, a sequência será dirigida pessoalmente por Amora Mautner, diretora artística da novela, e terá acesso restrito ao set.

Felipe e Mau

Felipe e Mau Mau prometem movimentar ‘Quem Ama Cuida’ por Reprodução
Felipe e Mau Mau prometem movimentar ‘Quem Ama Cuida’ por Reprodução
Felipe e Mau Mau prometem movimentar ‘Quem Ama Cuida’ por Reprodução
Felipe e Mau Mau prometem movimentar ‘Quem Ama Cuida’ por Reprodução
Felipe e Mau Mau prometem movimentar ‘Quem Ama Cuida’ por Reprodução
Felipe e Mau Mau prometem movimentar ‘Quem Ama Cuida’ por Reprodução
Felipe e Mau Mau prometem movimentar ‘Quem Ama Cuida’ por Reprodução
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Felipe e Mau Mau prometem movimentar ‘Quem Ama Cuida’ por Reprodução

Mesmo com a gravação prevista, a cena não tem exibição garantida. A emissora costuma submeter sequências consideradas delicadas à avaliação de seus executivos antes de decidir o que vai ao ar.

Um dos fatores que alimentam a expectativa nos bastidores é a repercussão do primeiro beijo entre Mau Mau e Felipe. O vídeo da cena alcançou 10 milhões de visualizações nas redes sociais da Globo, e estudos internos apontaram o casal como o de maior engajamento entre as novelas atualmente exibidas.

O precedente de Vai na Fé

A cautela da emissora tem um episódio recente como referência. Em 2023, durante a exibição de Vai na Fé, a Globo retirou da versão final da novela um beijo entre Clara (Regiane Alves) e Helena (Priscila Sztejnman), personagens que viviam um romance na trama.

A sequência já havia sido gravada e editada, mas acabou cortada por determinação da direção de dramaturgia. Na ocasião, a avaliação interna considerou a possível reação de parte do público mais conservador, especialmente espectadores evangélicos que acompanhavam a novela.

O episódio mostrou que uma cena filmada não necessariamente chega à edição final. Em Quem Ama Cuida, a expectativa é que a sequência de Mau Mau e Felipe seja aprovada, mas a decisão definitiva ainda está nas mãos da emissora.

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