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'Quem Ama Cuida': César compra documentos que podem inocentar Adriana, mas está atrás de outro segredo

Médico negocia os papéis do perito responsável pelos laudos da morte de Arthur sem saber que eles podem mudar o destino da fisioterapeuta

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 9 de setembro de 2026 às 15:00

César e Adriana
César e Adriana Crédito: Reprodução

Nos próximos capítulos de 'Quem Ama Cuida', uma prova capaz de inocentar Adriana (Leticia Colin) cairá nas mãos de César (Rainer Cadete). O médico, no entanto, nem sequer saberá da importância do material para a fisioterapeuta.

Tudo começará quando a cunhada do perito responsável pelos laudos do assassinato de Arthur (Antonio Fagundes) aparecer de surpresa na clínica de César. Ela oferecerá ao médico todos os documentos deixados pelo perito em troca de uma grande quantia em dinheiro.

Pedro e Adriana em Quem Ama Cuida

Pedro (Chay Suede) e Adriana (Leticia Colin) formam o casal central de Quem Ama Cuida e tentam reconstruir o romance após anos separados por uma injustiça por Reprodução/TV Globo
Pedro (Chay Suede) e Adriana (Leticia Colin) formam o casal central de Quem Ama Cuida e tentam reconstruir o romance após anos separados por uma injustiça por Reprodução/TV Globo
Pedro (Chay Suede) e Adriana (Leticia Colin) formam o casal central de Quem Ama Cuida e tentam reconstruir o romance após anos separados por uma injustiça por Reprodução/TV Globo
Pedro (Chay Suede) e Adriana (Leticia Colin) formam o casal central de Quem Ama Cuida e tentam reconstruir o romance após anos separados por uma injustiça por Reprodução/TV Globo
Pedro (Chay Suede) e Adriana (Leticia Colin) formam o casal central de Quem Ama Cuida e tentam reconstruir o romance após anos separados por uma injustiça por Reprodução/TV Globo
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Pedro (Chay Suede) e Adriana (Leticia Colin) formam o casal central de Quem Ama Cuida e tentam reconstruir o romance após anos separados por uma injustiça por Reprodução/TV Globo

César aceitará negociar o material, mas deixará claro que está interessado especialmente em um dos documentos. Sem desconfiar do que tem em mãos, ele acabará comprando também papéis que podem provar a inocência de Adriana no assassinato de Arthur.

O verdadeiro interesse de César, porém, será outro. O médico estará atrás de um documento relacionado ao próprio pai. A revelação mostrará que a compra não tem qualquer relação inicial com Adriana, embora possa acabar provocando uma importante reviravolta no caso da fisioterapeuta.

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Até então, Adriana segue envolvida nas consequências da morte de Arthur, enquanto novas informações sobre o crime começam a surgir e podem mudar os rumos da trama.

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