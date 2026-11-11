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'Quem Ama Cuida': Diná ameaça mandar Fernando para o interior se ele não se afastar de Mau Mau nesta quarta (11)

Matriarca pretende separar o neto do rapaz, enquanto Ademir faz ameaça contra André e Elenice revela arrependimento por ter amado Tom

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 11 de novembro de 2026 às 06:51

Diná ameaça mandar Fernando para o interior para afastá-lo de Mau Mau
Diná ameaça mandar Fernando para o interior para afastá-lo de Mau Mau Crédito: Reprodução

Os conflitos familiares vão ganhar força em Quem Ama Cuida. Diná pretende tomar uma atitude drástica para afastar Fernando de Mau Mau: mandar o próprio neto de volta para o interior, caso ele não termine a relação com o rapaz. A ameaça promete aumentar a tensão em torno do casal e colocar o jovem diante de uma decisão difícil.

Mas esse não será o único embate do capítulo. Elenice dirá a Pedro e Adriana que sente vergonha de ter amado Tom. A situação também ficará tensa quando Dafne flagrar o homem pressionando Elenice e cogitar chamar a polícia.

Outra frente de conflito envolve André. Luan entregará a Ademir os casos em que o rapaz trabalhou durante sua passagem pelo escritório do tio. Enquanto isso, André comunicará a Pedro e Cléber que o juiz pedirá o bloqueio dos bens de Arthur.

Pedro e Adriana em Quem Ama Cuida

Pedro (Chay Suede) e Adriana (Leticia Colin) formam o casal central de Quem Ama Cuida e tentam reconstruir o romance após anos separados por uma injustiça por Reprodução/TV Globo
Pedro (Chay Suede) e Adriana (Leticia Colin) formam o casal central de Quem Ama Cuida e tentam reconstruir o romance após anos separados por uma injustiça por Reprodução/TV Globo
Pedro (Chay Suede) e Adriana (Leticia Colin) formam o casal central de Quem Ama Cuida e tentam reconstruir o romance após anos separados por uma injustiça por Reprodução/TV Globo
Pedro (Chay Suede) e Adriana (Leticia Colin) formam o casal central de Quem Ama Cuida e tentam reconstruir o romance após anos separados por uma injustiça por Reprodução/TV Globo
Pedro (Chay Suede) e Adriana (Leticia Colin) formam o casal central de Quem Ama Cuida e tentam reconstruir o romance após anos separados por uma injustiça por Reprodução/TV Globo
Pedro (Chay Suede) e Adriana (Leticia Colin) formam o casal central de Quem Ama Cuida e tentam reconstruir o romance após anos separados por uma injustiça por Reprodução/TV Globo
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Pedro (Chay Suede) e Adriana (Leticia Colin) formam o casal central de Quem Ama Cuida e tentam reconstruir o romance após anos separados por uma injustiça por Reprodução/TV Globo

Ademir, por sua vez, fará uma ameaça direta: afirmará que colocará André na cadeia se Dora não se afastar de seu sobrinho. A declaração deve complicar ainda mais a relação entre os personagens.

Dora também terá uma decepção ao descobrir que Fábia está com Ademir. Já Diná passará mal ao encontrar uma conhecida, em um momento que poderá levantar preocupações sobre seu estado de saúde.

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