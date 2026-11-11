'Quem Ama Cuida': Diná ameaça mandar Fernando para o interior se ele não se afastar de Mau Mau nesta quarta (11)

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Heider Sacramento
Publicado em 11 de novembro de 2026 às 06:51
Os conflitos familiares vão ganhar força em Quem Ama Cuida. Diná pretende tomar uma atitude drástica para afastar Fernando de Mau Mau: mandar o próprio neto de volta para o interior, caso ele não termine a relação com o rapaz. A ameaça promete aumentar a tensão em torno do casal e colocar o jovem diante de uma decisão difícil.
Mas esse não será o único embate do capítulo. Elenice dirá a Pedro e Adriana que sente vergonha de ter amado Tom. A situação também ficará tensa quando Dafne flagrar o homem pressionando Elenice e cogitar chamar a polícia.
Outra frente de conflito envolve André. Luan entregará a Ademir os casos em que o rapaz trabalhou durante sua passagem pelo escritório do tio. Enquanto isso, André comunicará a Pedro e Cléber que o juiz pedirá o bloqueio dos bens de Arthur.
Pedro e Adriana em Quem Ama Cuida
Ademir, por sua vez, fará uma ameaça direta: afirmará que colocará André na cadeia se Dora não se afastar de seu sobrinho. A declaração deve complicar ainda mais a relação entre os personagens.
Dora também terá uma decepção ao descobrir que Fábia está com Ademir. Já Diná passará mal ao encontrar uma conhecida, em um momento que poderá levantar preocupações sobre seu estado de saúde.