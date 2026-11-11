NOVELA DAS 9

'Quem Ama Cuida': Diná ameaça mandar Fernando para o interior se ele não se afastar de Mau Mau nesta quarta (11)

Matriarca pretende separar o neto do rapaz, enquanto Ademir faz ameaça contra André e Elenice revela arrependimento por ter amado Tom

Heider Sacramento

Publicado em 11 de novembro de 2026 às 06:51

Diná ameaça mandar Fernando para o interior para afastá-lo de Mau Mau Crédito: Reprodução

Os conflitos familiares vão ganhar força em Quem Ama Cuida. Diná pretende tomar uma atitude drástica para afastar Fernando de Mau Mau: mandar o próprio neto de volta para o interior, caso ele não termine a relação com o rapaz. A ameaça promete aumentar a tensão em torno do casal e colocar o jovem diante de uma decisão difícil.

Mas esse não será o único embate do capítulo. Elenice dirá a Pedro e Adriana que sente vergonha de ter amado Tom. A situação também ficará tensa quando Dafne flagrar o homem pressionando Elenice e cogitar chamar a polícia.

Outra frente de conflito envolve André. Luan entregará a Ademir os casos em que o rapaz trabalhou durante sua passagem pelo escritório do tio. Enquanto isso, André comunicará a Pedro e Cléber que o juiz pedirá o bloqueio dos bens de Arthur.

Pedro e Adriana em Quem Ama Cuida 1 de 6

Ademir, por sua vez, fará uma ameaça direta: afirmará que colocará André na cadeia se Dora não se afastar de seu sobrinho. A declaração deve complicar ainda mais a relação entre os personagens.