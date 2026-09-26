NOVELA DAS 9

‘Quem Ama Cuida’: espírito do pai de César revela pista que pode mudar investigação

Apelido de infância faz médico acreditar em contato sobrenatural, enquanto novo laudo ajuda a esclarecer a morte de Arthur

Heider Sacramento

Publicado em 26 de setembro de 2026 às 12:10

O espírito do pai de César reaparece e uma nova pista pode ajudar a revelar a verdade sobre a injustiça que marcou sua família em ‘Quem Ama Cuida’ Crédito: Reprodução/TV Globo

O passado de César (Rainer Cadete) vai voltar à tona em ‘Quem Ama Cuida’, e uma nova pista pode ajudar o médico a entender a injustiça que marcou a história de sua família. O espírito de seu pai, interpretado por Helio Ribeiro, reaparecerá para tentar se comunicar com o filho e revelar informações que ficaram escondidas por anos.

A primeira a perceber que há algo errado será Francesca (Nathalia Dill). Acostumada com acontecimentos sobrenaturais, ela entenderá que o espírito ainda não conseguiu seguir em frente e procurará Otoniel (Tony Ramos) para ajudá-lo a chegar até César.

Pedro e Adriana em Quem Ama Cuida 1 de 6

O médico, no entanto, terá dificuldade para aceitar a possibilidade de estar recebendo sinais do pai. A situação começa a mudar depois que ele sonha com o familiar e passa a observar os acontecimentos com mais atenção, incentivado também por Bia (Maria Ribeiro).

A confirmação virá de uma informação bastante particular. Durante uma conversa com Otoniel, o espírito revelará o apelido “Bimbo”, usado pelo pai de César desde a infância do médico. O detalhe fará com que ele finalmente considere que o contato sobrenatural é real.

Ao mesmo tempo, César avançará em outra investigação. Depois de comprar de Adélia (Juliana Guimarães) os arquivos que pertenciam a Dalto, ele encontrará o verdadeiro laudo da perícia sobre a morte de Arthur (Antonio Fagundes).

O documento pode ser decisivo para a história de Adriana (Leticia Colin). Pedro (Chay Suede) usará a nova prova para pedir a revisão criminal do processo que responsabilizou a fisioterapeuta pela morte do pai.