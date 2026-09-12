‘Quem Ama Cuida’: Fábia bloqueia dinheiro de Ulisses e ele descobre que está sem acesso às contas neste sábado (12)

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Heider Sacramento
Publicado em 12 de setembro de 2026 às 06:00
A situação de Ulisses vai de mal a pior em ‘Quem Ama Cuida’. Depois de ser expulso de casa por Fábia, o empresário terá uma nova surpresa ao tentar movimentar seu dinheiro. Ele descobre que a conta conjunta com a mulher está zerada e seus cartões foram bloqueados.
A decisão vem após Fábia resolver não dividir com Ulisses o valor recebido pela venda da parte dele na joalheria. Dora fica espantada com a atitude da mulher, que decide administrar o dinheiro sem repassar a quantia ao marido.
Sem ter para onde ir, Ulisses também enfrenta dificuldades dentro da própria família. Pilar se recusa a receber o irmão em casa, mas oferece a ele a chave da antiga residência da família como alternativa.
Enquanto isso, Adriana é surpreendida por uma revelação de Lyris. A jovem conta que está apaixonada por Ulisses, e a empresária reage mal à declaração. A situação promete movimentar ainda mais a relação entre os personagens.
Elenco de Quem Ama Cuida
No núcleo de Brigitte, Ingrid conta a Pilar que a jovem está arrependida e quer voltar para casa. Já Otoniel demonstra preocupação com Francesca e conversa com Elisa sobre a tristeza da menina.
Outros acontecimentos do capítulo
Pedro se preocupa com a condicional de Adriana e acompanha de perto a situação da empresária.
Elenice enfrenta Tom em mais um conflito envolvendo o comportamento dele.
Mau Mau apoia Felipe diante dos problemas enfrentados pela mãe.
Fábia toma uma decisão que atinge diretamente Ulisses, deixando o empresário sem acesso ao dinheiro e aos cartões.