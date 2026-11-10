'Quem Ama Cuida': Felipe descobre que Mau Mau é irmão de Adriana e termina namoro após escândalo

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Heider Sacramento
Publicado em 10 de novembro de 2026 às 19:01
O romance de Mau Mau (João Victor Gonçalves) e Felipe (Pietro Antonelli) vai enfrentar sua maior crise em 'Quem Ama Cuida'. Um segredo mantido a sete chaves por Maurício será descoberto da pior maneira possível e terá consequências diretas para o relacionamento dos dois. Depois de descobrir que o namorado é irmão de Adriana (Letícia Colin), Felipe decidirá colocar um ponto final na relação.
A revelação acontecerá no capítulo 159, previsto para ir ao ar em 20 de novembro, quando Otoniel (Tony Ramos) protagonizará uma confusão na escola de dança comandada por Dora (Mariana Ximenes). Incomodado com a paixão do neto pela dança, o florista resolverá ir até o local e encontrará Mau Mau dançando ao lado de Felipe.
Felipe e Mau
A reação será explosiva. Conhecido pelo comportamento conservador e preconceituoso, Otoniel não esconderá a indignação ao ver o neto naquele ambiente. Ele fará um escândalo diante dos presentes, escorraçando o jovem e expondo uma situação que Maurício tentava evitar a qualquer custo.
No meio da confusão, Felipe descobrirá que Mau Mau é irmão de Adriana, considerada a principal inimiga da família Brandão. Até então, Maurício vinha adiando a revelação por medo de perder o namorado e comprometer o relacionamento dos dois.
Depois da descoberta, a situação ficará ainda mais complicada. Carolina (Mah Duarte) tentará convencer o rapaz a conversar seriamente com Felipe, enquanto Maurício também buscará uma maneira de contornar o conflito.
A tentativa de reconciliação, porém, não terá o resultado esperado. Sentindo-se enganado pela omissão do namorado, Felipe não conseguirá superar a quebra de confiança. Magoado, o filho de Fabia (Flávia Alessandra) decidirá terminar o relacionamento.
A separação deixará Mau Mau desolado, justamente quando ele enfrenta a pressão familiar e os conflitos relacionados à própria identidade e à paixão pela dança. O romance, que vinha conquistando espaço na trama das nove, ficará abalado pela disputa entre as famílias.