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'Quem Ama Cuida': Felipe e Mau Mau finalmente se beijam; veja o que acontece nesta sexta (30)

Casal protagoniza momento aguardado pelo público, enquanto exumação do corpo de Arthur provoca tensão e deixa Ulisses nervoso na novela das nove da Globo

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 30 de outubro de 2026 às 06:51

Felipe e Mau Mau finalmente se beijam no capítulo desta sexta-feira de Quem Ama Cuida
Felipe e Mau Mau finalmente se beijam no capítulo desta sexta-feira de Quem Ama Cuida Crédito: Divulgação/TV Globo

O romance de Felipe (Pietro Antonelli) e Mau Mau (João Victor Gonçalves) finalmente vai sair do campo da expectativa em Quem Ama Cuida. No capítulo desta sexta-feira (30), os dois vão se acertar e protagonizar o beijo aguardado pelos fãs da novela das nove da TV Globo.

Enquanto o casal vive seu momento romântico, outros personagens enfrentam conflitos e descobertas. Otoniel não gosta de saber que Mau Mau está se aproximando de Fernando, enquanto Nancy e Silvana protagonizam mais uma discussão. A relação de Tiago com Nancy também incomoda Silvana, que reage ao perceber o envolvimento dos dois.

Felipe e Mau

Felipe e Mau Mau prometem movimentar ‘Quem Ama Cuida’ por Reprodução
Felipe e Mau Mau prometem movimentar ‘Quem Ama Cuida’ por Reprodução
Felipe e Mau Mau prometem movimentar ‘Quem Ama Cuida’ por Reprodução
Felipe e Mau Mau prometem movimentar ‘Quem Ama Cuida’ por Reprodução
Felipe e Mau Mau prometem movimentar ‘Quem Ama Cuida’ por Reprodução
Felipe e Mau Mau prometem movimentar ‘Quem Ama Cuida’ por Reprodução
Felipe e Mau Mau prometem movimentar ‘Quem Ama Cuida’ por Reprodução
Felipe e Mau Mau prometem movimentar ‘Quem Ama Cuida’ por Reprodução
Felipe e Mau Mau prometem movimentar ‘Quem Ama Cuida’ por Reprodução
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Felipe e Mau Mau prometem movimentar ‘Quem Ama Cuida’ por Reprodução

No núcleo de Adriana, novas informações podem complicar a situação da personagem. Zeni repassa a Pilar detalhes sobre ela e Pedro. A movimentação ganha um novo desdobramento quando Adriana flagra as duas por meio das imagens captadas pela câmera instalada na coleira de Maria Antonieta.

Exumação de Arthur deixa Ulisses nervoso

A investigação sobre a morte de Arthur também avança. André conta a Pedro e Cléber que a exumação do corpo foi autorizada. A notícia provoca uma reação suspeita de Ulisses, cujo nervosismo é percebido por Pedro ao saber que os restos mortais de Arthur serão examinados.

Enquanto isso, Ingrid fica furiosa ao descobrir que Heitor convidou Bruna para sair. Em outra frente, Silvana faz uma revelação a Laurentino, acrescentando mais um elemento aos conflitos da trama.

O capítulo promete movimentar diferentes núcleos de Quem Ama Cuida, com o beijo de Felipe e Mau Mau entre os acontecimentos mais aguardados e a investigação sobre Arthur ganhando novos contornos.

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