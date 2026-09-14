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‘Quem Ama Cuida’: Felipe e Mau Mau se aproximam, mas segredo de Adriana pode mudar relação

Carolina percebe interesse entre os dois, enquanto Mau Mau ganha coragem para contar a Felipe que é irmão de Adriana

Heider Sacramento

Publicado em 14 de setembro de 2026 às 18:44

Felipe e Mau Mau se aproximam, enquanto um segredo pode mudar tudo em “Quem Ama Cuida” Crédito: Reprodução/TV Globo

Os próximos capítulos de ‘Quem Ama Cuida’, entre segunda (21) e sábado (26), devem movimentar a relação entre Felipe e Mau Mau. Enquanto os dois ficam cada vez mais próximos, Carolina começa a desconfiar que existe algo além de amizade entre eles. Ao mesmo tempo, Mau Mau toma uma decisão que pode mudar completamente essa história: contar a Felipe que é irmão de Adriana.

A aproximação não surge do nada. Mau Mau já revelou anteriormente que está interessado em Felipe, e a novela vem construindo aos poucos uma possível relação entre os personagens. O próprio gshow já adiantou que o rapaz confessou estar gostando do filho de Fábia.

Agora, nos capítulos da próxima semana, Felipe vai comentar com Mau Mau que sente falta de Ulisses, enquanto Carolina perceberá que pode existir um interesse do rapaz pelo amigo. A desconfiança abre espaço para que a relação entre os dois ganhe ainda mais destaque na trama.

Mau Mau 1 de 6

O principal spoiler envolvendo a dupla, porém, está nas mãos de Mau Mau. Ele contará a Adriana que está tomando coragem para revelar a Felipe que é irmão dela.

A descoberta é especialmente delicada porque Felipe pertence justamente à família que está em conflito com Adriana. Mau Mau tem mantido sua ligação familiar em segredo e teme as consequências que a revelação pode provocar.

O receio já apareceu em capítulos anteriores. Ao encontrar Fábia na escola de dança, Mau Mau fugiu para não ser reconhecido como irmão de Adriana, e Felipe percebeu o comportamento estranho, indo atrás do amigo para entender o que havia acontecido.

A situação coloca o possível romance diante de um obstáculo importante: Felipe ainda não sabe que o rapaz por quem Mau Mau demonstra interesse é justamente irmão de Adriana, personagem que está em confronto direto com a família Brandão.

E o segredo pode pesar ainda mais quando vier à tona, já que Felipe e Mau Mau já protagonizaram momentos de proximidade que vêm chamando a atenção dos fãs da novela. Um abraço entre os dois, inclusive, já movimentou as redes sociais e ganhou repercussão entre os telespectadores.