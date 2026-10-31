'Quem Ama Cuida': Felipe e Mau Mau se beijam pela primeira vez; veja a cena

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Heider Sacramento
Publicado em 31 de outubro de 2026 às 08:52
O romance de Felipe e Mau Mau finalmente saiu do campo da expectativa em Quem Ama Cuida. Os personagens, interpretados por Pietro Antonelli e João Victor Gonçalves, deram o primeiro beijo no capítulo exibido na sexta-feira (30), em uma sequência marcada pela emoção e pela música Preciso Dizer Que Te Amo, de Cazuza.
O momento era aguardado pelos fãs do casal, que ganhou o apelido de Malipe nas redes sociais. Depois da exibição, internautas celebraram a aproximação dos personagens e elogiaram a delicadeza da cena.
Felipe e Mau
A sequência foi dirigida por Amora Mautner, responsável por conduzir o momento romântico entre os dois jovens. Os bastidores da gravação também foram divulgados, mostrando parte do trabalho da equipe e dos atores para construir o primeiro beijo do casal.
Romance movimenta a novela
A relação de Felipe e Mau Mau ganhou novos desdobramentos nos últimos capítulos. Na trama, Felipe contou ao namorado que havia revelado a Fernando que os dois estavam juntos. A notícia mexeu com a história do casal e também provocou reações de outros personagens.
O primeiro beijo marca um novo momento para Malipe na novela das nove da TV Globo, que tem acompanhado a aproximação dos personagens e a repercussão do relacionamento entre os telespectadores.