'Quem Ama Cuida': Felipe entra na mira após descoberta de desvio de dinheiro nesta sexta (6)

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Heider Sacramento
Publicado em 6 de novembro de 2026 às 06:51
Felipe (Pietro Antonelli) pode acabar envolvido em uma investigação sobre o desvio de dinheiro da joalheria no capítulo de Quem Ama Cuida desta sexta-feira (6). André (Marcos Pasquim) comunica a Adriana (Letícia Colin) e Pedro (Chay Suede) que parte da quantia retirada ilegalmente da empresa foi depositada em uma conta bancária no nome do rapaz.
A descoberta levanta suspeitas sobre o envolvimento de Felipe na fraude, embora ainda não esteja esclarecido quem realmente está por trás da movimentação financeira. A investigação promete trazer novos desdobramentos para a disputa em torno do patrimônio da joalheria.
Enquanto isso, Pilar (Isabel Teixeira) reage ao perceber que Tiago e Adriana estão de acordo sobre a retirada de Ingrid da presidência. A vilã também procura Tom e pede ajuda ao personagem, que enfrenta dificuldades após os últimos acontecimentos.
Felipe e Mau
Em outra frente, Pedro conta a César que o pai do médico foi inocentado. Já Rafael e Ingrid procuram Brigitte para oferecer uma mesada, mas a disputa pela herança deixada pelo pai da jovem continua.
Bia procura Otoniel demonstrando interesse em conhecer melhor o espiritismo. Tiago, por sua vez, pede ajuda a Nancy para estreitar sua relação com Adriana.
Fernando também conversa com Mau Mau e revela que Otoniel o procurou com a intenção de afastar os dois.