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'Quem Ama Cuida': Felipe entra na mira após descoberta de desvio de dinheiro nesta sexta (6)

André descobre que parte da quantia roubada da joalheria foi parar em uma conta no nome do jovem; investigação pode complicar a situação de Ulisses

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 6 de novembro de 2026 às 06:51

Felipe entra na mira após André descobrir que dinheiro desviado da joalheria foi depositado em uma conta no nome dele
Felipe entra na mira após André descobrir que dinheiro desviado da joalheria foi depositado em uma conta no nome dele Crédito: Reprodução/TV Globo

Felipe (Pietro Antonelli) pode acabar envolvido em uma investigação sobre o desvio de dinheiro da joalheria no capítulo de Quem Ama Cuida desta sexta-feira (6). André (Marcos Pasquim) comunica a Adriana (Letícia Colin) e Pedro (Chay Suede) que parte da quantia retirada ilegalmente da empresa foi depositada em uma conta bancária no nome do rapaz.

A descoberta levanta suspeitas sobre o envolvimento de Felipe na fraude, embora ainda não esteja esclarecido quem realmente está por trás da movimentação financeira. A investigação promete trazer novos desdobramentos para a disputa em torno do patrimônio da joalheria.

Enquanto isso, Pilar (Isabel Teixeira) reage ao perceber que Tiago e Adriana estão de acordo sobre a retirada de Ingrid da presidência. A vilã também procura Tom e pede ajuda ao personagem, que enfrenta dificuldades após os últimos acontecimentos.

Felipe e Mau

Felipe e Mau Mau prometem movimentar ‘Quem Ama Cuida’ por Reprodução
Felipe e Mau Mau prometem movimentar ‘Quem Ama Cuida’ por Reprodução
Felipe e Mau Mau prometem movimentar ‘Quem Ama Cuida’ por Reprodução
Felipe e Mau Mau prometem movimentar ‘Quem Ama Cuida’ por Reprodução
Felipe e Mau Mau prometem movimentar ‘Quem Ama Cuida’ por Reprodução
Felipe e Mau Mau prometem movimentar ‘Quem Ama Cuida’ por Reprodução
Felipe e Mau Mau prometem movimentar ‘Quem Ama Cuida’ por Reprodução
Felipe e Mau Mau prometem movimentar ‘Quem Ama Cuida’ por Reprodução
Felipe e Mau Mau prometem movimentar ‘Quem Ama Cuida’ por Reprodução
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Felipe e Mau Mau prometem movimentar ‘Quem Ama Cuida’ por Reprodução

Em outra frente, Pedro conta a César que o pai do médico foi inocentado. Já Rafael e Ingrid procuram Brigitte para oferecer uma mesada, mas a disputa pela herança deixada pelo pai da jovem continua.

Bia procura Otoniel demonstrando interesse em conhecer melhor o espiritismo. Tiago, por sua vez, pede ajuda a Nancy para estreitar sua relação com Adriana.

Fernando também conversa com Mau Mau e revela que Otoniel o procurou com a intenção de afastar os dois.

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