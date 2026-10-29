NOVELA DAS 9

'Quem Ama Cuida': Felipe termina com Mau Mau após descobrir segredo; saiba com quem ele fica

Beijo dos personagens vai ao ar nesta sexta-feira (30), mas romance não terá final feliz; Fernando ganhará uma nova chance com o rapaz na novela das nove da Globo

Heider Sacramento

Publicado em 29 de outubro de 2026 às 20:51

Felipe e Mau Mau terão romance interrompido após descoberta de segredo em Quem Ama Cuida Crédito: Reprodução/T V Globo

O beijo tão esperado pelos fãs de Mau Mau (João Victor Gonçalves) e Felipe (Pietro Antonelli) marcará o capítulo de Quem Ama Cuida desta sexta-feira (30). Mas a aproximação dos personagens terá vida curta. Nos próximos acontecimentos da novela das nove da Globo, Felipe descobrirá um segredo sobre o rapaz e decidirá colocar um ponto final no relacionamento.

A revelação envolve a família de Mau Mau: ele é irmão de Adriana (Leticia Colin). A descoberta aumentará as inseguranças de Felipe, que já enfrenta dificuldades para lidar com os próprios sentimentos. O parentesco será determinante para o rompimento.

Com o fim da relação, outro personagem ganhará espaço na vida de Mau Mau. Fernando (Pedro Alves), que continua apaixonado pelo rapaz, voltará a investir na possibilidade de reconciliação. Desta vez, a insistência dará resultado: Mau Mau aceitará uma nova oportunidade e os dois começarão a namorar.

Felipe e Mau 1 de 9

A aproximação entre Felipe e Mau Mau virou uma das apostas românticas da trama e conquistou espectadores nas redes sociais. Os fãs chegaram a batizar o casal de “Malipe”, em referência aos nomes dos personagens.

O primeiro beijo dos dois será embalado por “Eu Preciso Dizer Que Te Amo”, música de Cazuza, em uma sequência aguardada pelo público.

A história também passou por mudanças em relação ao planejamento inicial. A possibilidade de Mau Mau se envolver com Rafael (João Vitor Silva) chegou a ser considerada na trama, formando um triângulo amoroso com Fernando. A repercussão da química entre Felipe e Mau Mau abriu espaço para o desenvolvimento do novo casal.