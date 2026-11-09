NOVELA DAS 9

'Quem Ama Cuida': Globo deve exibir primeira cena de sexo entre Mau Mau e Felipe nesta segunda (9)

Sequência foi gravada sob sigilo e deve mostrar um momento de intimidade do casal sem exposição explícita; informação foi divulgada pela coluna de Carla Bittencourt

Heider Sacramento

Publicado em 9 de novembro de 2026 às 18:34

Mau Mau e Felipe terão cena de sexo em Quem Ama Cuida; sequência será gravada sob sigilo nesta semana Crédito: Reprodução/TV Globo

O relacionamento de Mau Mau (João Victor Gonçalves) e Felipe (Pietro Antonelli) terá um novo avanço em Quem Ama Cuida. A Globo deve exibir nesta segunda-feira (9) a primeira cena de intimidade sexual entre os personagens, segundo informações da coluna de Carla Bittencourt, do portal LeoDias.

De acordo com a publicação, a emissora pretende evitar uma divulgação antecipada da sequência para não alimentar polêmicas ou possíveis reações de grupos conservadores. A proposta seria apresentar o momento com naturalidade, como parte do desenvolvimento do romance entre os personagens.

Felipe e Mau 1 de 9

A gravação aconteceu na quarta-feira (4), sob sigilo e com direção de Amora Mautner. Segundo a coluna, a sequência foi bem recebida nos bastidores e aposta em uma abordagem delicada, sem nudez ou exposição explícita.

Na cena, os personagens aparecem juntos durante um banho. Felipe chega a hesitar e decide deixar Mau Mau sozinho, mas muda de ideia e retorna ao banheiro para ficar com o namorado. O momento marca mais uma etapa na relação dos dois.

Conhecido entre os fãs como “Malipe”, o casal já havia chamado atenção com o primeiro beijo, exibido em 30 de outubro, após adiamentos e ajustes na edição da novela.