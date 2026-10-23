Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

'Quem Ama Cuida': gravata de Chay Suede em cena com Letícia Colin emociona fãs por referência a Lua Blanco

Detalhe no figurino de Pedro remete à época em que o ator e a artista contracenaram em Rebelde; público apontou homenagem após a morte da atriz, aos 39 anos

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 23 de outubro de 2026 às 19:06

Chay Suede usou gravata que lembrou o figurino de Rebelde em cena com Letícia Colin em Quem Ama Cuida
Chay Suede usou gravata que lembrou o figurino de Rebelde em cena com Letícia Colin em Quem Ama Cuida Crédito: Reprodução

Uma gravata usada por Chay Suede em Quem Ama Cuida virou motivo de emoção entre fãs que acompanharam a trajetória do ator em Rebelde. No capítulo exibido na quinta-feira (22), uma conversa entre Pedro e Adriana, personagem de Letícia Colin, chamou a atenção do público por uma possível referência a Lua Blanco, que morreu no último dia 18 de outubro, aos 39 anos.

Lua Blanco

Lua Blanco por Reprodução/Instagram
Lua Blanco interpretou Roberta Messi na versão brasileira de 'Rebelde' por Divulgação/Record TV
Informações sobre o velório de Lua Blanco por Reprodução/Instagram
Lua Blanco por Reprodução/Instagram
Comunicado sobre a morte da atriz Lua Blanco por Reprodução/Instagram
Ex-namorados, Arthur Aguiar e Lua Blanco viveram Diego e Roberta em 'Rebelde' por Reprodução/Instagram
Lua Blanco por Reprodução/Instagram
Elenco de Rebelde, da direita para a esquerda, Lua Blanco (Roberta Messi), Micael Borges (Pedro Costa), Sophia Abrahão (Alice Albuquerque), Chay Suede (Tomás Campos Sales Penedo), Mel Fronckowiak (Carla Ferrer) e Arthur Aguiar (Diego Maldonado) por Divulgação
Lua Blanco por Reprodução/Instagram
Lua Blanco por Reprodução/Instagram
Lua Blanco por Reprodução/Instagram
Lua Blanco por Reprodução/Instagram
Elenco de Rebelde, da direita para a esquerda, Sophia Abrahão (Alice Albuquerque), Micael Borges (Pedro Costa), Chay Suede (Tomás Campos Sales Penedo), Mel Fronckowiak (Carla Ferrer), Arthur Aguiar (Diego Maldonado) e Lua Blanco (Roberta Messi) por Reprodução/Instagram
Lua Blanco por Reprodução/Instagram
Lua Blanco por Reprodução/Instagram
Lua Blanco por Reprodução/Instagram
Lua Blanco por Reprodução/Instagram
Ex-namorados, Arthur Aguiar e Lua Blanco viveram Diego e Roberta em 'Rebelde' por Reprodução/Instagram
Arthur Aguiar lamenta morte de Lua Blanco por Reprodução/Instagram
Ex-namorados, Arthur Aguiar e Lua Blanco viveram Diego e Roberta em 'Rebelde' por Reprodução/Instagram
Lua Blanco, atriz da novela 'Rebelde Brasil' por Reprodução/Instagram
Lua Blanco, atriz da novela 'Rebelde Brasil' por Reprodução/Instagram
Lua Blanco, atriz da novela 'Rebelde Brasil' por Reprodução/Instagram
Lua Blanco, atriz da novela 'Rebelde Brasil' por Reprodução/Instagram
Lua Blanco, atriz da novela 'Rebelde Brasil' por Reprodução/Instagram
Lua Blanco viveu Roberta Messi na novela 'Rebelde Brasil' por Divulgação/Record
Lua Blanco viveu Roberta Messi na novela 'Rebelde Brasil' por Divulgação/Record
1 de 27
Lua Blanco por Reprodução/Instagram

Na sequência, Pedro aparece ajeitando a gravata quando Adriana comenta a habilidade dele com o acessório. “Caramba, você dá nó bem em gravata! Você usa muita gravata?”, pergunta a personagem.

O advogado responde: “A vida inteira. Desde adolescente”. Além da fala, o tom da gravata usada pelo personagem lembra o figurino que Chay vestia na versão brasileira de Rebelde, exibida pela Record em 2011, quando interpretou um dos protagonistas ao lado de Lua Blanco.

A coincidência foi percebida por espectadores, que apontaram nas redes sociais uma homenagem à atriz. “Que linda homenagem para Lua Blanco”, comentou um internauta. Outro destacou a sutileza da referência feita pelos atores.

A interpretação ganhou força depois que Chay curtiu uma publicação que relacionava a cena à artista. O gesto foi visto por fãs como um sinal de que a sequência poderia ter sido pensada para reverenciar a colega de elenco, embora não tenha havido confirmação explícita dos envolvidos sobre a intenção da cena.

Reencontro com a memória de Rebelde

A novela adolescente marcou uma fase importante da carreira de Chay Suede e Lua Blanco. Na produção de 2011, os dois integraram o grupo de protagonistas que também contava com Sophia Abrahão, Micael Borges, Mel Fronckowiak e Arthur Aguiar.

A morte de Lua provocou manifestações de carinho de antigos colegas e admiradores. A atriz morreu em decorrência de complicações de um tratamento contra câncer no intestino. Desde então, lembranças de sua trajetória na televisão e na música têm sido compartilhadas nas redes sociais.

Leia mais

Imagem - Felca revela reação após expor fobia social e ler mensagens de seguidores por quatro horas

Felca revela reação após expor fobia social e ler mensagens de seguidores por quatro horas

Imagem - Filho de Benito di Paula relembra última conversa com o pai e desabafa após morte do cantor

Filho de Benito di Paula relembra última conversa com o pai e desabafa após morte do cantor

Imagem - Após término de namoro, Gracyanne Barbosa revela dificuldade para treinar e faz desabafo

Após término de namoro, Gracyanne Barbosa revela dificuldade para treinar e faz desabafo

Mais recentes

Imagem - Ruas de pedra desaparecem sob a água do mar em cidade colonial brasileira, e o motivo por trás desse fenômeno revela história preservada há séculos no litoral fluminense

Ruas de pedra desaparecem sob a água do mar em cidade colonial brasileira, e o motivo por trás desse fenômeno revela história preservada há séculos no litoral fluminense
Imagem - Brasileira de 20 anos, Amelie Voigt Trejes tem fortuna estimada em US$ 1,1 bilhão e lidera ranking da Forbes de jovens bilionários.

Brasileira de 20 anos, Amelie Voigt Trejes tem fortuna estimada em US$ 1,1 bilhão e lidera ranking da Forbes de jovens bilionários.
Imagem - Atriz que venceu o Oscar foi à falência no auge do sucesso, deu reviravolta na vida e hoje vive reclusa

Atriz que venceu o Oscar foi à falência no auge do sucesso, deu reviravolta na vida e hoje vive reclusa