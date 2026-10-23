NOVELA DAS 9

'Quem Ama Cuida': gravata de Chay Suede em cena com Letícia Colin emociona fãs por referência a Lua Blanco

Detalhe no figurino de Pedro remete à época em que o ator e a artista contracenaram em Rebelde; público apontou homenagem após a morte da atriz, aos 39 anos

Heider Sacramento

Publicado em 23 de outubro de 2026 às 19:06

Chay Suede usou gravata que lembrou o figurino de Rebelde em cena com Letícia Colin em Quem Ama Cuida Crédito: Reprodução

Uma gravata usada por Chay Suede em Quem Ama Cuida virou motivo de emoção entre fãs que acompanharam a trajetória do ator em Rebelde. No capítulo exibido na quinta-feira (22), uma conversa entre Pedro e Adriana, personagem de Letícia Colin, chamou a atenção do público por uma possível referência a Lua Blanco, que morreu no último dia 18 de outubro, aos 39 anos.

Lua Blanco 1 de 27

Na sequência, Pedro aparece ajeitando a gravata quando Adriana comenta a habilidade dele com o acessório. “Caramba, você dá nó bem em gravata! Você usa muita gravata?”, pergunta a personagem.

O advogado responde: “A vida inteira. Desde adolescente”. Além da fala, o tom da gravata usada pelo personagem lembra o figurino que Chay vestia na versão brasileira de Rebelde, exibida pela Record em 2011, quando interpretou um dos protagonistas ao lado de Lua Blanco.

A coincidência foi percebida por espectadores, que apontaram nas redes sociais uma homenagem à atriz. “Que linda homenagem para Lua Blanco”, comentou um internauta. Outro destacou a sutileza da referência feita pelos atores.

A interpretação ganhou força depois que Chay curtiu uma publicação que relacionava a cena à artista. O gesto foi visto por fãs como um sinal de que a sequência poderia ter sido pensada para reverenciar a colega de elenco, embora não tenha havido confirmação explícita dos envolvidos sobre a intenção da cena.

Reencontro com a memória de Rebelde

A novela adolescente marcou uma fase importante da carreira de Chay Suede e Lua Blanco. Na produção de 2011, os dois integraram o grupo de protagonistas que também contava com Sophia Abrahão, Micael Borges, Mel Fronckowiak e Arthur Aguiar.