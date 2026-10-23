'Quem Ama Cuida': gravata de Chay Suede em cena com Letícia Colin emociona fãs por referência a Lua Blanco

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Heider Sacramento
Publicado em 23 de outubro de 2026 às 19:06
Uma gravata usada por Chay Suede em Quem Ama Cuida virou motivo de emoção entre fãs que acompanharam a trajetória do ator em Rebelde. No capítulo exibido na quinta-feira (22), uma conversa entre Pedro e Adriana, personagem de Letícia Colin, chamou a atenção do público por uma possível referência a Lua Blanco, que morreu no último dia 18 de outubro, aos 39 anos.
Lua Blanco
Na sequência, Pedro aparece ajeitando a gravata quando Adriana comenta a habilidade dele com o acessório. “Caramba, você dá nó bem em gravata! Você usa muita gravata?”, pergunta a personagem.
O advogado responde: “A vida inteira. Desde adolescente”. Além da fala, o tom da gravata usada pelo personagem lembra o figurino que Chay vestia na versão brasileira de Rebelde, exibida pela Record em 2011, quando interpretou um dos protagonistas ao lado de Lua Blanco.
A coincidência foi percebida por espectadores, que apontaram nas redes sociais uma homenagem à atriz. “Que linda homenagem para Lua Blanco”, comentou um internauta. Outro destacou a sutileza da referência feita pelos atores.
A interpretação ganhou força depois que Chay curtiu uma publicação que relacionava a cena à artista. O gesto foi visto por fãs como um sinal de que a sequência poderia ter sido pensada para reverenciar a colega de elenco, embora não tenha havido confirmação explícita dos envolvidos sobre a intenção da cena.
Reencontro com a memória de Rebelde
A novela adolescente marcou uma fase importante da carreira de Chay Suede e Lua Blanco. Na produção de 2011, os dois integraram o grupo de protagonistas que também contava com Sophia Abrahão, Micael Borges, Mel Fronckowiak e Arthur Aguiar.
A morte de Lua provocou manifestações de carinho de antigos colegas e admiradores. A atriz morreu em decorrência de complicações de um tratamento contra câncer no intestino. Desde então, lembranças de sua trajetória na televisão e na música têm sido compartilhadas nas redes sociais.