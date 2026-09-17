NOVELA DAS 9

‘Quem Ama Cuida’: Heitor aparece vivo no exterior e promete virar a história de cabeça para baixo nesta quinta (17)

Adriana prepara retorno à sociedade da joalheria, enquanto Ademir pensa em vingança e Ulisses coloca fim ao casamento com Pilar

Heider Sacramento

Publicado em 17 de setembro de 2026 às 06:00

Heitor reaparece vivo no exterior e pode mudar os rumos de ‘Quem Ama Cuida’ nesta quinta (17) Crédito: Reprodução/TV Globo

O capítulo de ‘Quem Ama Cuida’ desta quinta-feira (17) promete uma das maiores reviravoltas da novela. Depois de anos sendo dado como morto, Heitor aparece vivo durante uma viagem ao exterior, enquanto Otoniel conta a Adriana que Francesca revelou a verdade. A descoberta pode mudar os planos da empresária e movimentar novamente a história.

Enquanto isso, Adriana provoca Ademir e revela que foi ela quem incentivou Suely a denunciá-lo. A revelação deixa o empresário revoltado, e ele passa a pensar em uma forma de se vingar. Pedro, por sua vez, alerta Adriana sobre o risco de ela perder a liberdade condicional.

Adriana prepara novo golpe

Adriana conta a Mau Mau que pretende assumir seu lugar na sociedade da joalheria. Para marcar o retorno, ela decide se apresentar oficialmente como nova sócia durante a exposição em homenagem a Arthur.

Pedro e Adriana em Quem Ama Cuida 1 de 6

Nancy também entra em cena como representante da nova sócia e avisa Lyris que seus sentimentos por Ulisses podem atrapalhar os planos de vingança de Adriana.

A tensão aumenta quando Adriana surpreende André, Dora e Pedro ao revelar que armou para Ademir flagrar a própria esposa com o sobrinho.

Ulisses rompe com Pilar

A relação entre Ulisses e Pilar também chega a um ponto decisivo. Ele afirma que o casamento dos dois acabou e, posteriormente, confronta a mulher.

Brigitte visita Ulisses, enquanto Pilar orienta Rosa a manter distância dela. Brigitte, por sua vez, conta a Tilde que Nicolau está interessado na funcionária.

Em outra frente, Rosa procura Pedro e Cléber com a intenção de denunciar Tom. Dafne presencia uma discussão entre Tom e Elenice, enquanto Rosa já havia alertado Elenice para tomar cuidado com ele.

Ademir procura Elisa

Depois de ser expulso da casa de Bruna, Ademir procura Elisa, que se sente impotente diante da situação. Paralelamente, Adélia procura César para pedir dinheiro em troca dos laudos do cunhado perito.

César aceita o acordo e entrega o dinheiro para Adélia, mas exige todos os arquivos do perito Dalto.