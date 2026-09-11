NOVELA DAS 9

‘Quem Ama Cuida’: Heitor reaparece vivo após anos e promete virar a história de cabeça para baixo

Filho de Arthur, personagem de Renato Góes retorna após viver como peregrino por diferentes países e deve provocar reencontros e novas descobertas

Heider Sacramento

Publicado em 11 de setembro de 2026 às 23:36

Heitor está de volta a Quem Ama Cuida após ser dado como morto e promete mexer com os segredos da família Brandão Crédito: Reprodução

Um personagem que todos acreditavam estar morto está prestes a voltar para ‘Quem Ama Cuida’. Heitor Brandão, filho de Arthur, reaparece vivo após anos desaparecido e chega justamente em meio a uma série de reviravoltas na novela.

A novidade é revelada por Francesca, que conta a Otoniel que Heitor está vivo. O rapaz havia desaparecido durante uma viagem, quando praticava esqui, e a família passou anos acreditando que ele não tinha sobrevivido. Arthur, inclusive, nunca conseguiu superar a perda do filho.

Interpretado por Renato Góes, Heitor passou os últimos anos longe da família, viajando por países como China, Índia e Nepal. Ele adotou uma vida de peregrinação, carregando poucos pertences e buscando novas experiências pelo mundo.

Elenco de Quem Ama Cuida 1 de 12

Apesar da trajetória, o personagem não será apresentado como alguém fechado ou misterioso. Segundo Renato, Heitor é leve, bem-humorado e curioso, além de preferir fazer perguntas a chegar com respostas prontas.

A escolha de abandonar a vida planejada pela família também deve provocar conflitos. “Ele teve coragem de abrir mão de uma vida que estava praticamente pronta, escrita pra ele”, afirmou o ator. Para Renato, a história vai colocar em discussão liberdade e responsabilidade.

O reencontro com os Brandão promete ser um dos pontos altos da nova fase. Heitor surge inicialmente em um acampamento de peregrinos cercado por montanhas, sem revelar imediatamente sua identidade. Só depois o público descobre que aquele viajante é, na verdade, o filho de Arthur que todos julgavam morto.