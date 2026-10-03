NOVELA DAS 9

'Quem Ama Cuida': Heitor reaparece vivo e pede segredo sobre sua morte a Pedro neste sábado (3)

Capítulo 119 da novela das nove da Globo terá revelação que pode mudar os rumos da investigação sobre a morte de Arthur

Heider Sacramento

Publicado em 3 de outubro de 2026 às 06:51

Heitor reaparece vivo no exterior e pode mudar os rumos de ‘Quem Ama Cuida’ nesta quinta (17) Crédito: Reprodução/TV Globo

O mistério sobre a morte de Arthur ganhará um novo capítulo em ‘Quem Ama Cuida’ neste sábado (3). Pedro ficará incrédulo ao descobrir que a pessoa misteriosa que marcou um encontro no escritório é, na verdade, Heitor Brandão, que todos acreditavam estar morto.

Heitor contará a Pedro que voltou para descobrir a verdade sobre a morte de Arthur. Apesar da revelação, ele fará um pedido ao rapaz: que não conte a ninguém que está vivo. Mais tarde, porém, Pedro decidirá dividir o segredo com Adriana e revelará que Heitor está vivo.

Pedro e Adriana em Quem Ama Cuida 1 de 6

Enquanto isso, Otoniel aconselhará César a continuar investigando o que realmente aconteceu com seu pai. A trama também terá novidades envolvendo Pilar e Rafael. Ingrid estranhará a animação de Pilar com o jantar de noivado, enquanto Rafael acabará confrontando a personagem.

Pilar também será surpreendida por Francesca e, diante da movimentação em sua casa, expulsará todos do local. Antes disso, Adriana, Nancy e Lyris conseguirão entrar na residência. Adriana surpreenderá ao aparecer para defender Joel, deixando os presentes intrigados.

Na vida amorosa, Andrea entregará o anel de noivado a Rafael e afirmará que os dois precisam de um tempo. Ulisses e Lyris, por sua vez, trocarão um beijo.