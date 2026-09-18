NOVELA DAS 9

‘Quem Ama Cuida’: Heitor reaparece vivo e promete virar o jogo após ser dado como morto

Personagem de Renato Góes surge pela primeira vez na novela e retorna ao Brasil em busca da fortuna do pai

Heider Sacramento

Publicado em 18 de setembro de 2026 às 20:48

Heitor reaparece vivo em ‘Quem Ama Cuida’ e promete mudar os rumos da trama. Crédito: Reprodução/TV Globo

O mistério em torno de Heitor (Renato Góes) começa a ser desvendado em Quem Ama Cuida. Dado como morto durante boa parte da trama, o personagem surge vivo pela primeira vez nesta sexta-feira (17), em uma sequência ambientada fora do Brasil. Filho de Arthur (Antonio Fagundes), ele aparece em um acampamento de peregrinos e revela que está há muito tempo longe do país.

A entrada de Heitor acontece em um momento decisivo da novela. Adriana (Leticia Colin) está prestes a ser inocentada pela morte de Arthur, enquanto o passado da família continua cercado de segredos. Ao descobrir que pode recuperar a fortuna deixada pelo pai, Heitor decide retornar ao Brasil, e sua volta deve mexer diretamente com os principais conflitos da história.

Em entrevista ao Extra, Renato Góes adiantou que o personagem terá papel importante nos próximos acontecimentos, mas evitou entregar detalhes para não estragar as surpresas.

Elenco de Quem Ama Cuida 1 de 12

“Não tem como falar muito da importância do Heitor sem dar spoilers. Mas posso garantir que a chegada dele mexe no tabuleiro inteiro”, afirmou o ator, de 39 anos.

Além do impacto na história, Renato também comentou sobre o desafio de entrar em uma produção que já estava no ar. O ator foi anunciado no elenco antes da estreia, mas só começou a aparecer agora.

Segundo ele, chegar a uma novela em andamento é diferente de começar um trabalho desde o primeiro capítulo, já que as relações entre os personagens e a dinâmica da equipe já estão estabelecidas. Ainda assim, o ator afirmou ter sido recebido com carinho pelo elenco e pelos profissionais da produção.