‘Quem Ama Cuida’: Heitor reaparece vivo e promete virar o jogo após ser dado como morto

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Heider Sacramento
Publicado em 18 de setembro de 2026 às 20:48
O mistério em torno de Heitor (Renato Góes) começa a ser desvendado em Quem Ama Cuida. Dado como morto durante boa parte da trama, o personagem surge vivo pela primeira vez nesta sexta-feira (17), em uma sequência ambientada fora do Brasil. Filho de Arthur (Antonio Fagundes), ele aparece em um acampamento de peregrinos e revela que está há muito tempo longe do país.
A entrada de Heitor acontece em um momento decisivo da novela. Adriana (Leticia Colin) está prestes a ser inocentada pela morte de Arthur, enquanto o passado da família continua cercado de segredos. Ao descobrir que pode recuperar a fortuna deixada pelo pai, Heitor decide retornar ao Brasil, e sua volta deve mexer diretamente com os principais conflitos da história.
Em entrevista ao Extra, Renato Góes adiantou que o personagem terá papel importante nos próximos acontecimentos, mas evitou entregar detalhes para não estragar as surpresas.
Elenco de Quem Ama Cuida
“Não tem como falar muito da importância do Heitor sem dar spoilers. Mas posso garantir que a chegada dele mexe no tabuleiro inteiro”, afirmou o ator, de 39 anos.
Além do impacto na história, Renato também comentou sobre o desafio de entrar em uma produção que já estava no ar. O ator foi anunciado no elenco antes da estreia, mas só começou a aparecer agora.
Segundo ele, chegar a uma novela em andamento é diferente de começar um trabalho desde o primeiro capítulo, já que as relações entre os personagens e a dinâmica da equipe já estão estabelecidas. Ainda assim, o ator afirmou ter sido recebido com carinho pelo elenco e pelos profissionais da produção.
Agora, com Heitor oficialmente vivo, a trama ganha uma nova peça capaz de reorganizar alianças, revelar segredos e alterar os rumos da disputa pela herança de Arthur.