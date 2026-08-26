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'Quem Ama Cuida': Heitor retorna após ser dado como morto e pode revelar segredos dos Brandão

Filho de Arthur Brandão desapareceu no Himalaia e reaparece em meio à disputa pela herança do pai

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 26 de agosto de 2026 às 22:00

Heitor está de volta a Quem Ama Cuida após ser dado como morto e promete mexer com os segredos da família Brandão
Heitor está de volta a Quem Ama Cuida após ser dado como morto e promete mexer com os segredos da família Brandão Crédito: Reprodução

Heitor (Renato Góes) vai voltar a Quem Ama Cuida depois de ser dado como morto durante uma expedição ao Himalaia. O retorno do filho de Arthur Brandão (Antonio Fagundes) promete mexer com a disputa pela herança e colocar novos segredos da família no centro da história.

A reaparição acontece em um momento delicado para os Brandão. Adriana (Letícia Colin) poderá se aproximar de Heitor em sua busca por respostas e justiça, enquanto Pilar vê seus planos serem ameaçados com a chegada do herdeiro legítimo.

Um dos principais mistérios será entender como Heitor conseguiu sobreviver depois do desaparecimento no Himalaia. Durante anos, a família acreditou que ele estivesse morto, mas a novela ainda não revelou o que aconteceu com o personagem durante esse período.

Pedro e Adriana em Quem Ama Cuida

Pedro (Chay Suede) e Adriana (Leticia Colin) formam o casal central de Quem Ama Cuida e tentam reconstruir o romance após anos separados por uma injustiça por Reprodução/TV Globo
Pedro (Chay Suede) e Adriana (Leticia Colin) formam o casal central de Quem Ama Cuida e tentam reconstruir o romance após anos separados por uma injustiça por Reprodução/TV Globo
Pedro (Chay Suede) e Adriana (Leticia Colin) formam o casal central de Quem Ama Cuida e tentam reconstruir o romance após anos separados por uma injustiça por Reprodução/TV Globo
Pedro (Chay Suede) e Adriana (Leticia Colin) formam o casal central de Quem Ama Cuida e tentam reconstruir o romance após anos separados por uma injustiça por Reprodução/TV Globo
Pedro (Chay Suede) e Adriana (Leticia Colin) formam o casal central de Quem Ama Cuida e tentam reconstruir o romance após anos separados por uma injustiça por Reprodução/TV Globo
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Pedro (Chay Suede) e Adriana (Leticia Colin) formam o casal central de Quem Ama Cuida e tentam reconstruir o romance após anos separados por uma injustiça por Reprodução/TV Globo

A trama também deve esclarecer onde Heitor esteve e por que não procurou os familiares após sobreviver à expedição.

Outro ponto que promete movimentar a história envolve Francesca (Nathalia Dill). A personagem sabe que Heitor está vivo e possui informações importantes sobre Arthur.

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A relação entre os dois ainda levanta suspeitas. Entre as possibilidades está a de que Heitor seja fruto de um relacionamento entre Francesca e Arthur, hipótese que ainda não foi confirmada na novela.

Com o retorno, Heitor passa a ter um papel decisivo na disputa pelo patrimônio de Arthur. Como filho e herdeiro legítimo, ele poderá reivindicar seu lugar na família e confrontar os interesses de quem tenta controlar a herança.

A aproximação com Adriana também pode fazer com que novas informações sobre Arthur venham à tona. O retorno de Heitor, portanto, não apenas altera a disputa pelo patrimônio, como pode abrir caminho para revelações que atingem diretamente os Brandão.

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