'Quem Ama Cuida': Heitor retorna após ser dado como morto e pode revelar segredos dos Brandão

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 26 de agosto de 2026 às 22:00
Heitor (Renato Góes) vai voltar a Quem Ama Cuida depois de ser dado como morto durante uma expedição ao Himalaia. O retorno do filho de Arthur Brandão (Antonio Fagundes) promete mexer com a disputa pela herança e colocar novos segredos da família no centro da história.
A reaparição acontece em um momento delicado para os Brandão. Adriana (Letícia Colin) poderá se aproximar de Heitor em sua busca por respostas e justiça, enquanto Pilar vê seus planos serem ameaçados com a chegada do herdeiro legítimo.
Um dos principais mistérios será entender como Heitor conseguiu sobreviver depois do desaparecimento no Himalaia. Durante anos, a família acreditou que ele estivesse morto, mas a novela ainda não revelou o que aconteceu com o personagem durante esse período.
Pedro e Adriana em Quem Ama Cuida
A trama também deve esclarecer onde Heitor esteve e por que não procurou os familiares após sobreviver à expedição.
Outro ponto que promete movimentar a história envolve Francesca (Nathalia Dill). A personagem sabe que Heitor está vivo e possui informações importantes sobre Arthur.
A relação entre os dois ainda levanta suspeitas. Entre as possibilidades está a de que Heitor seja fruto de um relacionamento entre Francesca e Arthur, hipótese que ainda não foi confirmada na novela.
Com o retorno, Heitor passa a ter um papel decisivo na disputa pelo patrimônio de Arthur. Como filho e herdeiro legítimo, ele poderá reivindicar seu lugar na família e confrontar os interesses de quem tenta controlar a herança.
A aproximação com Adriana também pode fazer com que novas informações sobre Arthur venham à tona. O retorno de Heitor, portanto, não apenas altera a disputa pelo patrimônio, como pode abrir caminho para revelações que atingem diretamente os Brandão.