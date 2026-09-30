NOVELA DAS 9

‘Quem Ama Cuida’: Heitor vê notícia sobre Adriana e decide voltar ao Brasil

Após anos vivendo no exterior, personagem de Renato Góes muda os planos ao descobrir que o caso envolvendo seu pai, Arthur Brandão, foi reaberto

Heider Sacramento

Publicado em 30 de setembro de 2026 às 23:40

Heitor vê notícia sobre Adriana e decide voltar ao Brasil em ‘Quem Ama Cuida’ Crédito: Divulgação/TV Globo

Uma notícia sobre Adriana (Letícia Colin) vai mudar os planos de Heitor (Renato Góes) nos próximos capítulos de ‘Quem Ama Cuida’. Longe do Brasil há anos, o personagem acompanha a movimentação envolvendo a família pela internet e toma uma decisão inesperada: voltar ao país.

Heitor vive atualmente uma rotina de viagens, trilhas e expedições pelo exterior. Durante uma temporada de acampamento, ele conta aos companheiros que pretende alterar completamente os rumos da própria vida e retornar ao Brasil.

Pedro e Adriana em Quem Ama Cuida 1 de 6

A mudança de planos não acontece por acaso. No celular do personagem, aparece uma notícia sobre Adriana informando que o caso de seu pai, Arthur Brandão (Antonio Fagundes), foi reaberto.

A informação chama a atenção de Heitor e pode colocá-lo novamente no centro dos acontecimentos da família Brandão. O personagem está afastado da história há bastante tempo, mas seu retorno promete movimentar a trama.

A volta ao Brasil também acontece em um momento decisivo para Adriana, que vem avançando na tentativa de descobrir a verdade sobre o passado e recuperar a própria vida após as consequências do processo que enfrentou.