NOVELA DAS 9

'Quem Ama Cuida': Iuri revela caso entre Pilar e Tom, e Heitor promete descobrir quem matou o pai neste sábado (17)

Iuri expõe o envolvimento de Pilar e Tom, enquanto Heitor promete desvendar a morte de Arthur e se prepara para aparecer diante dos Brandão durante a reunião sobre a auditoria

Heider Sacramento

Publicado em 17 de outubro de 2026 às 06:00

Iuri revela a Pedro e Adriana que Pilar e Tom estão tendo um caso, expondo o segredo do casal Crédito: Reprodução

A relação secreta entre Pilar e Tom será exposta por Iuri no capítulo deste sábado (17) de Quem Ama Cuida. O rapaz contará a Pedro e Adriana que os dois estão tendo um caso, revelação que pode mudar os rumos dos conflitos envolvendo a família Brandão.

Enquanto isso, Heitor visitará o túmulo de Arthur e fará uma promessa: descobrir quem matou seu pai. A investigação ganhará um novo momento quando Adriana anunciar que ele estará presente na reunião da família Brandão sobre o resultado da auditoria.

Pedro e Adriana em Quem Ama Cuida 1 de 6

A fisioterapeuta também afirmará que ficará ao lado de Heitor, reforçando a parceria entre os dois diante das disputas familiares.

Em outra frente, André dividirá com Pedro e Adriana o que descobriu sobre o passado de Diná. Brigitte, por sua vez, decidirá deixar a própria casa para morar com Ulisses.