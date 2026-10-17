'Quem Ama Cuida': Iuri revela caso entre Pilar e Tom, e Heitor promete descobrir quem matou o pai neste sábado (17)

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Heider Sacramento
Publicado em 17 de outubro de 2026 às 06:00
A relação secreta entre Pilar e Tom será exposta por Iuri no capítulo deste sábado (17) de Quem Ama Cuida. O rapaz contará a Pedro e Adriana que os dois estão tendo um caso, revelação que pode mudar os rumos dos conflitos envolvendo a família Brandão.
Enquanto isso, Heitor visitará o túmulo de Arthur e fará uma promessa: descobrir quem matou seu pai. A investigação ganhará um novo momento quando Adriana anunciar que ele estará presente na reunião da família Brandão sobre o resultado da auditoria.
Pedro e Adriana em Quem Ama Cuida
A fisioterapeuta também afirmará que ficará ao lado de Heitor, reforçando a parceria entre os dois diante das disputas familiares.
Em outra frente, André dividirá com Pedro e Adriana o que descobriu sobre o passado de Diná. Brigitte, por sua vez, decidirá deixar a própria casa para morar com Ulisses.
A trama ainda terá desdobramentos amorosos. Mau Mau tentará despistar Felipe quando o rapaz demonstrar vontade de conhecer sua família. Rafael contará a Ingrid que Andréa não pretende reatar o relacionamento, enquanto Fernando procurará Edvaldo para desabafar.