'Quem Ama Cuida': Iuri se enrola em uma sequência de golpes e fica na mira de Pilar

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Heider Sacramento
Publicado em 28 de agosto de 2026 às 22:20
Iuri (José Loreto) vai enfrentar uma verdadeira saia-justa nos próximos capítulos de Quem Ama Cuida. Envolvido em uma série de segredos, o segurança tentará esconder de Pilar (Isabel Teixeira) e Adriana (Letícia Colin) o que vem fazendo, mas a situação ficará cada vez mais difícil de controlar.
O primeiro problema surgirá quando Pilar flagrar Ingrid (Agatha Moreira) no quarto de Iuri. Desconfiada da proximidade entre os dois, a vilã ficará furiosa e ameaçará mandar o segurança embora.
Pedro e Adriana em Quem Ama Cuida
Iuri, porém, conseguirá permanecer no emprego. A condição imposta por Pilar será clara: ele deverá se afastar de Ingrid e não poderá voltar a se aproximar dela.
Iuri mantém segredo de Adriana
Mesmo com a confusão, Iuri continuará escondendo de Adriana que se envolveu com Ingrid. Ele admitirá a Lyris (Pri Helena) que ainda não contou à protagonista sobre o relacionamento.
Enquanto tenta manter as duas histórias separadas, o segurança terá outro problema pela frente. Nicolau (Rodrigo Fagundes) descobrirá que Iuri trabalha para Pilar, aumentando o risco de que seus segredos venham à tona.
Pilar também continuará impondo suas vontades ao rapaz e, em outra situação, fará uma exigência íntima a Iuri.
Com Ingrid, Pilar e Adriana cada vez mais próximas de descobrir a verdade, Iuri ficará encurralado e terá dificuldade para sustentar todas as versões da própria história.