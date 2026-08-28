NOVELA DAS 9

'Quem Ama Cuida': Iuri se enrola em uma sequência de golpes e fica na mira de Pilar

Segurança tenta esconder envolvimento com Ingrid, mas segredo começa a escapar e coloca seu emprego em risco

Heider Sacramento

Publicado em 28 de agosto de 2026 às 22:20

Iuri tenta esconder seus segredos, mas Pilar começa a desconfiar Crédito: Divulgação/Globo

Iuri (José Loreto) vai enfrentar uma verdadeira saia-justa nos próximos capítulos de Quem Ama Cuida. Envolvido em uma série de segredos, o segurança tentará esconder de Pilar (Isabel Teixeira) e Adriana (Letícia Colin) o que vem fazendo, mas a situação ficará cada vez mais difícil de controlar.

O primeiro problema surgirá quando Pilar flagrar Ingrid (Agatha Moreira) no quarto de Iuri. Desconfiada da proximidade entre os dois, a vilã ficará furiosa e ameaçará mandar o segurança embora.

Pedro e Adriana em Quem Ama Cuida 1 de 6

Iuri, porém, conseguirá permanecer no emprego. A condição imposta por Pilar será clara: ele deverá se afastar de Ingrid e não poderá voltar a se aproximar dela.

Iuri mantém segredo de Adriana

Mesmo com a confusão, Iuri continuará escondendo de Adriana que se envolveu com Ingrid. Ele admitirá a Lyris (Pri Helena) que ainda não contou à protagonista sobre o relacionamento.

Enquanto tenta manter as duas histórias separadas, o segurança terá outro problema pela frente. Nicolau (Rodrigo Fagundes) descobrirá que Iuri trabalha para Pilar, aumentando o risco de que seus segredos venham à tona.

Pilar também continuará impondo suas vontades ao rapaz e, em outra situação, fará uma exigência íntima a Iuri.