NOVELA DAS 9

'Quem Ama Cuida': jantar de noivado termina em barraco após Pilar desmascarar a noiva

Pilar arma jantar de noivado, expõe segredo da futura nora diante da família e coloca em risco o casamento de Rafael e Andréia

Heider Sacramento

Publicado em 1 de outubro de 2026 às 23:43

Pilar vai perceber que seu domínio sobre a Brandão Joias Crédito: Reprodução/TV Globo

O que deveria ser uma noite de comemoração vai terminar em climão no jantar de noivado de Rafael (João Vítor Silva) e Andréia (Duda Almeida) em Quem Ama Cuida. Nos próximos capítulos, Pilar (Isabel Teixeira) vai aproveitar a reunião da família para expor um segredo da futura nora.

Pilar não aceita a ideia de ver o filho se casar com Andréia e, antes mesmo do pedido oficial, decide investigar a vida da jovem. Para isso, coloca Iuri (José Loreto) atrás de informações sobre a noiva.

Pilar 1 de 7

A investigação faz Pilar descobrir que Andréia esconde uma mentira de Rafael há anos. Convencida de que o filho não perdoaria a jovem caso descobrisse a verdade, a vilã decide transformar a celebração do noivado no cenário perfeito para revelar tudo.

Pilar faz questão de organizar o jantar e prepara pessoalmente o encontro. O clima de comemoração, porém, muda completamente quando ela decide contar diante de todos o que descobriu sobre Andréia.

A revelação pega os convidados de surpresa e provoca um verdadeiro barraco. O episódio coloca Rafael diante de uma situação inesperada justamente quando ele se preparava para oficializar o relacionamento.