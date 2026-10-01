'Quem Ama Cuida': jantar de noivado termina em barraco após Pilar desmascarar a noiva

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Heider Sacramento
Publicado em 1 de outubro de 2026 às 23:43
O que deveria ser uma noite de comemoração vai terminar em climão no jantar de noivado de Rafael (João Vítor Silva) e Andréia (Duda Almeida) em Quem Ama Cuida. Nos próximos capítulos, Pilar (Isabel Teixeira) vai aproveitar a reunião da família para expor um segredo da futura nora.
Pilar não aceita a ideia de ver o filho se casar com Andréia e, antes mesmo do pedido oficial, decide investigar a vida da jovem. Para isso, coloca Iuri (José Loreto) atrás de informações sobre a noiva.
Pilar
A investigação faz Pilar descobrir que Andréia esconde uma mentira de Rafael há anos. Convencida de que o filho não perdoaria a jovem caso descobrisse a verdade, a vilã decide transformar a celebração do noivado no cenário perfeito para revelar tudo.
Pilar faz questão de organizar o jantar e prepara pessoalmente o encontro. O clima de comemoração, porém, muda completamente quando ela decide contar diante de todos o que descobriu sobre Andréia.
A revelação pega os convidados de surpresa e provoca um verdadeiro barraco. O episódio coloca Rafael diante de uma situação inesperada justamente quando ele se preparava para oficializar o relacionamento.
Com o segredo exposto, o casamento de Rafael e Andréia fica ameaçado, enquanto Pilar consegue levar para a família uma crise que pode mudar os rumos do casal.