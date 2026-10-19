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'Quem Ama Cuida': Mau Mau se declara para Felipe e protagoniza primeiro beijo do casal

Personagem de João Victor Gonçalves revelará seus sentimentos por Felipe, vivido por Pietro Antonelli, e os dois darão um passo importante na relação

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 19 de outubro de 2026 às 23:05

Felipe e Mau
Felipe e Mau Mau prometem movimentar ‘Quem Ama Cuida’ Crédito: Reprodução

O romance entre Mau Mau (João Victor Gonçalves) e Felipe (Pietro Antonelli) vai ganhar um novo capítulo em Quem Ama Cuida. Depois de uma sequência de aproximações e dúvidas, os personagens finalmente vão se beijar, marcando uma virada na relação dos dois na novela das nove da Globo.

Tudo começará após uma aula de dança, quando os amigos continuarão brincando com os passos da coreografia. O clima entre eles ficará evidente, mas Felipe recuará ao se aproximar para beijar Mau Mau, mostrando que ainda não sabe como lidar com o que está sentindo.

Felipe e Mau

Felipe e Mau Mau prometem movimentar ‘Quem Ama Cuida’ por Reprodução
Felipe e Mau Mau prometem movimentar ‘Quem Ama Cuida’ por Reprodução
Felipe e Mau Mau prometem movimentar ‘Quem Ama Cuida’ por Reprodução
Felipe e Mau Mau prometem movimentar ‘Quem Ama Cuida’ por Reprodução
Felipe e Mau Mau prometem movimentar ‘Quem Ama Cuida’ por Reprodução
Felipe e Mau Mau prometem movimentar ‘Quem Ama Cuida’ por Reprodução
Felipe e Mau Mau prometem movimentar ‘Quem Ama Cuida’ por Reprodução
Felipe e Mau Mau prometem movimentar ‘Quem Ama Cuida’ por Reprodução
Felipe e Mau Mau prometem movimentar ‘Quem Ama Cuida’ por Reprodução
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Felipe e Mau Mau prometem movimentar ‘Quem Ama Cuida’ por Reprodução

Diante da hesitação, Mau Mau decidirá abrir o coração. O personagem confessará que está apaixonado pelo amigo e deixará claro que entenderá caso ele prefira se afastar. Felipe, porém, não encerrará a relação e demonstrará que deseja manter a proximidade, apesar das próprias dúvidas.

Quando Mau Mau e Felipe vão se beijar em Quem Ama Cuida?

A aproximação terá novos desdobramentos nos capítulos previstos para a semana de 26 de outubro. Ao se reencontrarem na escola de dança, Felipe retomará a conversa e mostrará que continua pensando na declaração do amigo.

Durante o diálogo, Mau Mau contará que nunca beijou ninguém. Felipe sugerirá que os dois não precisam encontrar todas as respostas imediatamente e que podem deixar os sentimentos conduzirem a relação.

A conversa abrirá caminho para o tão esperado momento: Mau Mau e Felipe finalmente darão o primeiro beijo. A cena marcará o início de uma nova fase para os personagens, que terão de descobrir como lidar com a mudança na relação.

A sequência está prevista para os próximos capítulos de Quem Ama Cuida, novela exibida pela TV Globo.

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