NOVELA DAS 9

'Quem Ama Cuida': Mau Mau vai admitir sentimento por Felipe nos próximos capítulos

Revelação acontece no capítulo 87 e promete movimentar a torcida por 'Malipe', casal que ganhou força entre os fãs da novela

Heider Sacramento

Publicado em 17 de agosto de 2026 às 22:55

Mau Mau vai admitir que está gostando de Felipe em cena que promete movimentar a torcida em Quem Ama Cuida Crédito: Reprodução/TV Globo

A história de Mau Mau e Felipe vai ganhar um novo capítulo em Quem Ama Cuida. No capítulo que será exibido em 27 de agosto, o jovem vai finalmente colocar em palavras o que sente e admitirá a Dafne que está gostando de Felipe.

A cena deve movimentar novamente a torcida por Malipe, nome dado pelos fãs ao possível casal formado pelos personagens de João Victor Gonçalves e Pietro Antonelli. A dupla já vinha despertando expectativa do público desde os primeiros capítulos, quando a aproximação entre os dois começou a ser interpretada como um possível romance.

O detalhe que torna a sequência ainda mais significativa é justamente a fala de Mau Mau. Até então, a torcida por Malipe estava muito ligada à química percebida pelos espectadores e às interações entre os personagens. Agora, a própria novela dará ao sentimento de Mau Mau um caráter mais explícito.

Mau Mau 1 de 6

A expectativa em torno de Malipe ganhou força antes mesmo da confirmação de um romance na trama. Em junho, quando surgiram informações de que Mau Mau teria outro par romântico, parte do público reagiu nas redes sociais e passou a defender ainda mais a união com Felipe.

O assunto chegou aos próprios atores. Pietro Antonelli já falou sobre a possibilidade de Felipe e Mau Mau formarem um casal, enquanto João Victor Gonçalves afirmou que torce, acima de tudo, para que seu personagem seja feliz, independentemente de quem seja seu par.

A trama chegou a apresentar Fernando, personagem de Pedro Alves, como uma possibilidade de romance para Mau Mau. A informação provocou reação negativa de parte dos fãs de Malipe e chegou a gerar ataques direcionados ao ator nas redes sociais.