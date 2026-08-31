NOVELA DAS 9

'Quem Ama Cuida': Nancy toma decisão por Camilo e Adriana ganha novo aliado nesta segunda (31)

Enquanto Carla entrega arquivo importante a Pedro, Pilar tenta trazer Brigitte de volta para casa e Elisa passa mal

Heider Sacramento

Publicado em 31 de agosto de 2026 às 06:00

Nancy decide ajudar Adriana, enquanto a disputa pela joalheria ganha um novo capítulo Crédito: Reprodução

Adriana (Letícia Colin) contará com uma nova ajuda em Quem Ama Cuida nesta segunda-feira (31). Nancy aceitará colaborar com a protagonista, enquanto Carla decidirá disponibilizar para Pedro (Chay Suede) um arquivo que guardou de Dalto e que pode trazer informações importantes para os próximos acontecimentos.

A disputa pela joalheria também terá uma reviravolta. Adriana e Pedro comemorarão quando Lyris avisar que Ulisses (Dan Stulbach) decidiu vender sua parte do negócio. Os dois passarão a enxergar uma nova possibilidade para avançar contra o rival.

Dora (Mariana Ximenes) continuará apreensiva com a possibilidade de Ademir descobrir seu relacionamento com André. Ela comentará com o namorado que teme que o segredo venha à tona antes da conclusão do divórcio.

Pedro e Adriana em Quem Ama Cuida 1 de 6

Enquanto isso, Joel falará emocionado com Nancy sobre ter sentido a presença da mãe, Francesca. Nancy também deixará claro para Mirtes que não pretende desistir de Camilo.

Pilar aceitará a volta de Brigitte para casa após Ingrid e Rafael insistirem, mas imporá algumas condições. A vilã ainda tentará convencer Fábia a permitir o retorno da filha, mas Brigitte não aceitará a proposta.