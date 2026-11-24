NOVELA DAS 9

'Quem Ama Cuida': Otoniel ameaça expulsar Mau Mau de casa nesta terça-feira (24); veja resumo

Jovem tomará decisão após conflito com o avô, enquanto Adriana partirá para um acerto de contas

Heider Sacramento

Publicado em 24 de novembro de 2026 às 06:51

Mau Mau decidirá deixar a casa da família após ameaça de Otoniel em Quem Ama Cuida Crédito: Reprodução/TV Globo

O clima ficará tenso na família de Mau Mau (João Victor Gonçalves) no capítulo desta terça-feira (24) de Quem Ama Cuida, novela das 21h da TV Globo. Otoniel (Tony Ramos) ameaçará expulsar o neto de casa, levando o jovem a tomar uma importante decisão sobre seu futuro.

O capítulo também será marcado pelas consequências de uma revelação de Laurentino, uma briga entre Pilar e Brigitte e novos desdobramentos do plano de vingança de Adriana (Leticia Colin).

Mau Mau decide sair de casa

Diante da ameaça de Otoniel, Mau Mau decidirá deixar a casa da família e morar com Adriana. Elisa (Isabela Garcia) ficará do lado do filho em meio ao conflito.

Felipe e Mau 1 de 9

A situação ganhará um novo desdobramento quando Adriana procurar Otoniel e anunciar que chegou a hora de os dois terem uma conversa definitiva sobre Mau Mau.

Laurentino será surpreendido por Mirtes

Em outro núcleo da trama, Laurentino revelará a Mirtes que é pai de Tiago. A reação da mulher, no entanto, deixará o personagem perplexo.

Mirtes também procurará Silvana e fará um alerta para que ela mantenha distância de Laurentino. Enquanto isso, Andréa aceitará um convite de Tiago para jantar.

Pilar e Brigitte entram em conflito

Ademir avisará a Pilar que Pedro entrou com um pedido de prestação de contas em benefício de Brigitte. As duas acabarão protagonizando uma briga.

Brigitte também revelará a Nicolau que está disposta a apoiar o plano de vingança de Adriana. Já Heitor confessará a Pedro que está interessado em Bruna.

Resumo de 'Quem Ama Cuida' desta terça-feira (24/11)

Otoniel ameaça expulsar Mau Mau de casa, e o jovem decide morar com Adriana. Elisa apoia o filho. Laurentino recebe uma reação inesperada de Mirtes ao revelar que é pai de Tiago. Heitor revela seu interesse por Bruna. Pedro entra com um pedido de prestação de contas a favor de Brigitte.

Brigitte apoia a vingança de Adriana. Andréa aceita jantar com Tiago. Mirtes manda Silvana ficar longe de Laurentino. Pilar e Brigitte brigam. Adriana anuncia que terá uma conversa definitiva com Otoniel sobre Mau Mau.