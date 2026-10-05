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'Quem Ama Cuida': Pedro apresenta Heitor vivo a Adriana após revelação surpreendente nesta segunda-feira (5)

Capítulo 120 da novela das nove da Globo terá novos desdobramentos após a descoberta de que Heitor sobreviveu

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 5 de outubro de 2026 às 06:51

Pedro apresenta Heitor vivo a Adriana e a revelação movimenta ‘Quem Ama Cuida’ nesta segunda-feira (5).
Pedro apresenta Heitor vivo a Adriana e a revelação movimenta ‘Quem Ama Cuida’ nesta segunda-feira (5). Crédito: Reprodução

A revelação de que Heitor está vivo ganhará novos desdobramentos em ‘Quem Ama Cuida’ nesta segunda-feira (5). Depois de Pedro descobrir o paradeiro do personagem, ele decidirá apresentá-lo a Adriana, que ficará surpresa com a notícia.

Adriana também contará a Otoniel que Heitor está vivo, confirmando a informação que já havia sido antecipada por Francesca. Enquanto isso, Heitor observará Pilar sem ser visto, aumentando o suspense em torno de seus próximos passos.

Na casa de Arthur, Edvaldo perceberá que está faltando um par do castiçal. O objeto pode ganhar importância na investigação dos acontecimentos ligados à família.

Pedro e Adriana em Quem Ama Cuida

Pedro (Chay Suede) e Adriana (Leticia Colin) formam o casal central de Quem Ama Cuida e tentam reconstruir o romance após anos separados por uma injustiça por Reprodução/TV Globo
Pedro (Chay Suede) e Adriana (Leticia Colin) formam o casal central de Quem Ama Cuida e tentam reconstruir o romance após anos separados por uma injustiça por Reprodução/TV Globo
Pedro (Chay Suede) e Adriana (Leticia Colin) formam o casal central de Quem Ama Cuida e tentam reconstruir o romance após anos separados por uma injustiça por Reprodução/TV Globo
Pedro (Chay Suede) e Adriana (Leticia Colin) formam o casal central de Quem Ama Cuida e tentam reconstruir o romance após anos separados por uma injustiça por Reprodução/TV Globo
Pedro (Chay Suede) e Adriana (Leticia Colin) formam o casal central de Quem Ama Cuida e tentam reconstruir o romance após anos separados por uma injustiça por Reprodução/TV Globo
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Pedro (Chay Suede) e Adriana (Leticia Colin) formam o casal central de Quem Ama Cuida e tentam reconstruir o romance após anos separados por uma injustiça por Reprodução/TV Globo

A trama também terá novidades para Andréa. Silvana pensará na possibilidade de conseguir um emprego para ela na joalheria, enquanto Andréa pedirá desculpas a Joel.

Em outros núcleos, Diná fingirá não reconhecer Denerval. Fábia ficará satisfeita com o interesse demonstrado por Ademir, enquanto Mau Mau continuará escondendo de Felipe que é irmão de Adriana.

No campo amoroso, Ulisses tomará uma atitude ao mandar Patrick ficar longe de Carolina.

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