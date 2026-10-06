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'Quem Ama Cuida': Pedro apresenta Heitor vivo a Adriana nesta terça-feira (6)

Revelação muda os rumos da história e deixa Adriana surpresa após Pedro contar que o irmão está vivo

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 6 de outubro de 2026 às 06:00

Pedro apresenta Heitor vivo a Adriana e a revelação movimenta ‘Quem Ama Cuida’ nesta segunda-feira (5).
Pedro apresenta Heitor vivo a Adriana e a revelação movimenta ‘Quem Ama Cuida’ nesta terça-feira (6). Crédito: Reprodução

A vida de Adriana ganha uma nova reviravolta em ‘Quem Ama Cuida’ nesta terça-feira (6). Depois de descobrir que Heitor está vivo, ela finalmente ficará frente a frente com o irmão quando Pedro apresentar os dois.

Antes do encontro, Pedro revela a Adriana que Heitor sobreviveu. A notícia surpreende a personagem, que lembra das afirmações feitas por Francesca sobre o paradeiro dele. Em seguida, Adriana conta a Otoniel que descobriu que Heitor está vivo.

Pedro e Adriana em Quem Ama Cuida

Pedro (Chay Suede) e Adriana (Leticia Colin) formam o casal central de Quem Ama Cuida e tentam reconstruir o romance após anos separados por uma injustiça por Reprodução/TV Globo
Pedro (Chay Suede) e Adriana (Leticia Colin) formam o casal central de Quem Ama Cuida e tentam reconstruir o romance após anos separados por uma injustiça por Reprodução/TV Globo
Pedro (Chay Suede) e Adriana (Leticia Colin) formam o casal central de Quem Ama Cuida e tentam reconstruir o romance após anos separados por uma injustiça por Reprodução/TV Globo
Pedro (Chay Suede) e Adriana (Leticia Colin) formam o casal central de Quem Ama Cuida e tentam reconstruir o romance após anos separados por uma injustiça por Reprodução/TV Globo
Pedro (Chay Suede) e Adriana (Leticia Colin) formam o casal central de Quem Ama Cuida e tentam reconstruir o romance após anos separados por uma injustiça por Reprodução/TV Globo
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Pedro (Chay Suede) e Adriana (Leticia Colin) formam o casal central de Quem Ama Cuida e tentam reconstruir o romance após anos separados por uma injustiça por Reprodução/TV Globo

Enquanto isso, Heitor permanece atento aos acontecimentos e chega a observar Pilar sem ser visto, aumentando a expectativa sobre os próximos passos da trama.

Outro momento importante do capítulo envolve Andrea e Rafael. Ela entrega o anel de noivado ao rapaz e afirma que os dois precisam de um tempo. Mais tarde, Andrea pede desculpas a Joel.

Silvana, por sua vez, começa a pensar em uma alternativa para ajudar Andrea e considera arrumar um emprego para ela na joalheria.

Em outras frentes da novela, Diná finge não reconhecer Denerval, enquanto Fábia demonstra satisfação com o interesse de Ademir por ela. Mau Mau continua escondendo de Felipe que é irmão de Adriana.

Ulisses também interfere na vida amorosa de Carolina ao mandar Patrick se afastar dela. Já Edvaldo percebe que um dos pares do castiçal da casa de Arthur desapareceu, levantando uma nova suspeita na história.

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