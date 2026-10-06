NOVELA DAS 9

'Quem Ama Cuida': Pedro apresenta Heitor vivo a Adriana nesta terça-feira (6)

Revelação muda os rumos da história e deixa Adriana surpresa após Pedro contar que o irmão está vivo

Heider Sacramento

Publicado em 6 de outubro de 2026 às 06:00

Pedro apresenta Heitor vivo a Adriana e a revelação movimenta ‘Quem Ama Cuida’ nesta terça-feira (6). Crédito: Reprodução

A vida de Adriana ganha uma nova reviravolta em ‘Quem Ama Cuida’ nesta terça-feira (6). Depois de descobrir que Heitor está vivo, ela finalmente ficará frente a frente com o irmão quando Pedro apresentar os dois.

Antes do encontro, Pedro revela a Adriana que Heitor sobreviveu. A notícia surpreende a personagem, que lembra das afirmações feitas por Francesca sobre o paradeiro dele. Em seguida, Adriana conta a Otoniel que descobriu que Heitor está vivo.

Pedro e Adriana em Quem Ama Cuida 1 de 6

Enquanto isso, Heitor permanece atento aos acontecimentos e chega a observar Pilar sem ser visto, aumentando a expectativa sobre os próximos passos da trama.

Outro momento importante do capítulo envolve Andrea e Rafael. Ela entrega o anel de noivado ao rapaz e afirma que os dois precisam de um tempo. Mais tarde, Andrea pede desculpas a Joel.

Silvana, por sua vez, começa a pensar em uma alternativa para ajudar Andrea e considera arrumar um emprego para ela na joalheria.

Em outras frentes da novela, Diná finge não reconhecer Denerval, enquanto Fábia demonstra satisfação com o interesse de Ademir por ela. Mau Mau continua escondendo de Felipe que é irmão de Adriana.