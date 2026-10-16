NOVELA DAS 9

'Quem Ama Cuida': Pedro descobre que Pilar subornou testemunha contra Adriana e auditoria agita os Brandão nesta sexta (16)

Tom revela a Pedro a armação de Pilar contra Adriana, enquanto a divulgação do resultado da auditoria ameaça provocar novos confrontos com a família Brandão

Heider Sacramento

Publicado em 16 de outubro de 2026 às 06:00

Tom revela a Pedro a armação de Pilar contra Adriana Crédito: Reprodução

Pedro descobrirá que Pilar mandou subornar Tom no julgamento de Adriana no capítulo desta sexta-feira (16) de Quem Ama Cuida. A revelação será feita pelo próprio Tom, que contará ao rapaz que a vilã pediu a Ademir que oferecesse dinheiro para interferir no processo.

Depois da conversa, Pedro comentará com Adriana que desconfia do envolvimento de Tom no atentado que sofreu. Enquanto isso, a fisioterapeuta avisará Pilar que o resultado da auditoria já saiu e fará questão de anunciá-lo pessoalmente à família Brandão.

Pilar 1 de 7

Heitor também falará sobre seus planos para o momento decisivo: ele pretende aparecer diante dos Brandão no dia da divulgação do resultado. Em outra frente, Ingrid ficará surpresa ao encontrar na rua um homem muito parecido com Heitor e dividirá a descoberta com os irmãos.

A trama ainda terá outros desdobramentos. Tilde e Edvaldo se beijarão, enquanto André contará a Dora que descobriu toda a verdade sobre o passado de Diná.