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'Quem Ama Cuida': Pedro descobre que Pilar subornou testemunha contra Adriana e auditoria agita os Brandão nesta sexta (16)

Tom revela a Pedro a armação de Pilar contra Adriana, enquanto a divulgação do resultado da auditoria ameaça provocar novos confrontos com a família Brandão

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 16 de outubro de 2026 às 06:00

‘Quem Ama Cuida’: Pedro encontra detalhe ignorado na perícia de Arthur e pede revisão da condenação de Adriana
Tom revela a Pedro a armação de Pilar contra Adriana Crédito: Reprodução

Pedro descobrirá que Pilar mandou subornar Tom no julgamento de Adriana no capítulo desta sexta-feira (16) de Quem Ama Cuida. A revelação será feita pelo próprio Tom, que contará ao rapaz que a vilã pediu a Ademir que oferecesse dinheiro para interferir no processo.

Depois da conversa, Pedro comentará com Adriana que desconfia do envolvimento de Tom no atentado que sofreu. Enquanto isso, a fisioterapeuta avisará Pilar que o resultado da auditoria já saiu e fará questão de anunciá-lo pessoalmente à família Brandão.

Pilar

Pilar é a matriarca da família Brandão e uma das personagens centrais de Quem Ama Cuida por Reprodução
Pilar é a matriarca da família Brandão e uma das personagens centrais de Quem Ama Cuida por Reprodução
Pilar é a matriarca da família Brandão e uma das personagens centrais de Quem Ama Cuida por Reprodução
Pilar é a matriarca da família Brandão e uma das personagens centrais de Quem Ama Cuida por Reprodução
Pilar é a matriarca da família Brandão e uma das personagens centrais de Quem Ama Cuida por Reprodução
Pilar é a matriarca da família Brandão e uma das personagens centrais de Quem Ama Cuida por Reprodução
Pilar é a matriarca da família Brandão e uma das personagens centrais de Quem Ama Cuida por Reprodução
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Pilar é a matriarca da família Brandão e uma das personagens centrais de Quem Ama Cuida por Reprodução

Heitor também falará sobre seus planos para o momento decisivo: ele pretende aparecer diante dos Brandão no dia da divulgação do resultado. Em outra frente, Ingrid ficará surpresa ao encontrar na rua um homem muito parecido com Heitor e dividirá a descoberta com os irmãos.

A trama ainda terá outros desdobramentos. Tilde e Edvaldo se beijarão, enquanto André contará a Dora que descobriu toda a verdade sobre o passado de Diná.

A expectativa em torno da auditoria promete movimentar os próximos passos da disputa familiar, com Adriana decidida a comunicar o resultado e Heitor cogitando reaparecer diante dos Brandão.

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