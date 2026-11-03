'Quem Ama Cuida': Pedro e Adriana armam plano contra Pilar; veja o resumo desta terça (3)

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Heider Sacramento
Publicado em 3 de novembro de 2026 às 06:51
Pedro e Adriana vão preparar uma armadilha para Pilar no capítulo de Quem Ama Cuida desta terça-feira (3), na TV Globo. Enquanto os dois planejam surpreender a vilã, ela ameaça Tom, que se compromete a conseguir uma arma para ajudá-la.
Em outra frente, Felipe conta a Mau Mau que revelou a Fernando o relacionamento dos dois. Pedro também procura Cléber para contar que Tom mantém um caso com Pilar.
Pedro e Adriana em Quem Ama Cuida
A trama ganha um novo mistério quando Brigitte e Lyris encontram um documento com o nome de Brigitte entre os pertences de Arthur. A descoberta pode trazer novas pistas sobre a história do personagem.
Já Carmita sugere que Bruna se aproxime de Heitor. Zeni, por sua vez, decide se aliar a Adriana, fortalecendo o grupo que pretende enfrentar Pilar.