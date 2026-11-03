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'Quem Ama Cuida': Pedro e Adriana armam plano contra Pilar; veja o resumo desta terça (3)

Tom se compromete a conseguir uma arma para a vilã, enquanto Brigitte e Lyris encontram documento misterioso entre os pertences de Arthur

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 3 de novembro de 2026 às 06:51

Pedro e Adriana planejam uma armadilha para Pilar no capítulo desta terça-feira (3) de Quem Ama Cuida Crédito: Reprodução

Pedro e Adriana vão preparar uma armadilha para Pilar no capítulo de Quem Ama Cuida desta terça-feira (3), na TV Globo. Enquanto os dois planejam surpreender a vilã, ela ameaça Tom, que se compromete a conseguir uma arma para ajudá-la.

Em outra frente, Felipe conta a Mau Mau que revelou a Fernando o relacionamento dos dois. Pedro também procura Cléber para contar que Tom mantém um caso com Pilar.

Pedro e Adriana em Quem Ama Cuida

Pedro (Chay Suede) e Adriana (Leticia Colin) formam o casal central de Quem Ama Cuida e tentam reconstruir o romance após anos separados por uma injustiça por Reprodução/TV Globo
Pedro (Chay Suede) e Adriana (Leticia Colin) formam o casal central de Quem Ama Cuida e tentam reconstruir o romance após anos separados por uma injustiça por Reprodução/TV Globo
Pedro (Chay Suede) e Adriana (Leticia Colin) formam o casal central de Quem Ama Cuida e tentam reconstruir o romance após anos separados por uma injustiça por Reprodução/TV Globo
Pedro (Chay Suede) e Adriana (Leticia Colin) formam o casal central de Quem Ama Cuida e tentam reconstruir o romance após anos separados por uma injustiça por Reprodução/TV Globo
Pedro (Chay Suede) e Adriana (Leticia Colin) formam o casal central de Quem Ama Cuida e tentam reconstruir o romance após anos separados por uma injustiça por Reprodução/TV Globo
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Pedro (Chay Suede) e Adriana (Leticia Colin) formam o casal central de Quem Ama Cuida e tentam reconstruir o romance após anos separados por uma injustiça por Reprodução/TV Globo

A trama ganha um novo mistério quando Brigitte e Lyris encontram um documento com o nome de Brigitte entre os pertences de Arthur. A descoberta pode trazer novas pistas sobre a história do personagem.

Já Carmita sugere que Bruna se aproxime de Heitor. Zeni, por sua vez, decide se aliar a Adriana, fortalecendo o grupo que pretende enfrentar Pilar.

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