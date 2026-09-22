NOVELA DAS 9

‘Quem Ama Cuida’: Pedro encontra prova decisiva e pede revisão da condenação de Adriana

Advogado descobre detalhe ignorado na perícia sobre a morte de Arthur e avança para tentar inocentar a protagonista

Heider Sacramento

Publicado em 22 de setembro de 2026 às 06:00

Pedro encontra nova prova sobre a morte de Arthur e pede revisão da condenação de Adriana Crédito: Divulgação/TV Globo

Pedro (Chay Suede) estará cada vez mais perto de provar a inocência de Adriana (Letícia Colin) nos próximos capítulos de Quem Ama Cuida. Nesta quarta-feira (23), o advogado analisará a documentação original do perito Dalto e chegará a uma conclusão que nunca havia sido mencionada na perícia apresentada no tribunal.

A descoberta será suficiente para Pedro avançar na estratégia jurídica. Depois de ter acesso aos documentos, ele pedirá a revisão criminal do caso para tentar inocentar Adriana da morte de Arthur (Antonio Fagundes), colocando novamente em xeque a versão que levou a protagonista à condenação.

Antes disso, César (Rainer Cadete) contará a Adriana e Pedro como conseguiu recuperar os arquivos do perito. O material será fundamental para que os dois compreendam as inconsistências existentes na investigação original.

Pedro e Adriana em Quem Ama Cuida 1 de 6

Enquanto a situação de Adriana começa a mudar, outro segredo envolvendo Arthur virá à tona. Fábia (personagem não informado no resumo) confessará a Pilar (Isabel Teixeira) que manteve um caso com o empresário, revelação que pode acrescentar uma nova camada ao mistério em torno da morte.

A movimentação também chamará a atenção de Ademir, que concluirá que Pedro conseguiu ter acesso aos documentos originais do perito. A descoberta pode colocar o advogado novamente no radar de quem tenta impedir que a verdade sobre Arthur seja revelada.