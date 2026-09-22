‘Quem Ama Cuida’: Pedro encontra prova decisiva e pede revisão da condenação de Adriana

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Heider Sacramento
Publicado em 22 de setembro de 2026 às 06:00
Pedro (Chay Suede) estará cada vez mais perto de provar a inocência de Adriana (Letícia Colin) nos próximos capítulos de Quem Ama Cuida. Nesta quarta-feira (23), o advogado analisará a documentação original do perito Dalto e chegará a uma conclusão que nunca havia sido mencionada na perícia apresentada no tribunal.
A descoberta será suficiente para Pedro avançar na estratégia jurídica. Depois de ter acesso aos documentos, ele pedirá a revisão criminal do caso para tentar inocentar Adriana da morte de Arthur (Antonio Fagundes), colocando novamente em xeque a versão que levou a protagonista à condenação.
Antes disso, César (Rainer Cadete) contará a Adriana e Pedro como conseguiu recuperar os arquivos do perito. O material será fundamental para que os dois compreendam as inconsistências existentes na investigação original.
Pedro e Adriana em Quem Ama Cuida
Enquanto a situação de Adriana começa a mudar, outro segredo envolvendo Arthur virá à tona. Fábia (personagem não informado no resumo) confessará a Pilar (Isabel Teixeira) que manteve um caso com o empresário, revelação que pode acrescentar uma nova camada ao mistério em torno da morte.
A movimentação também chamará a atenção de Ademir, que concluirá que Pedro conseguiu ter acesso aos documentos originais do perito. A descoberta pode colocar o advogado novamente no radar de quem tenta impedir que a verdade sobre Arthur seja revelada.
Em paralelo, Adriana contará a Dora que se tornou a nova sócia da joalheria. Já Silvana sugerirá a Fábia que ajude Ulisses a reconstruir a própria vida, enquanto César demonstrará desconfiança diante da informação de Otoniel de que teria encontrado o pai do médico.